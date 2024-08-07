人民幣近2周大漲2.8% 重回年初直高點 變身避險貨幣

人民幣近期走強，開始表現出避險貨幣特徵，後續走勢引發關注。（新華社資料照片）

近兩周人民幣對美元匯率 攻城掠地，幾近收復年內全部失地，重回年初7.10高點附近。其中，在岸人民幣強勢回升超1500點或2.1%，離岸人民幣漲勢更猛，反彈近2000點或2.8％。

同時，業內人士指出，離岸價目前已強於在岸價，這種情況較為少見，說明此次人民幣升值更多受短期海外預期轉變引發，人民幣開始表現出避險貨幣特徵。

分析指，人民幣強勢升值與日本央行 利率政策導致日圓暴漲、美元疲弱及隨之而來的中國出口商結匯有關。新華財經引述專家說法稱，人民幣匯率在短期內雙向波動的彈性可能增加。隨著美國聯準會 降息步伐將近，全球資本是否加快重返新興市場，成為影響人民幣匯率未來升幅另一關鍵因素。

在岸人民幣6日下午盤收報7.1469，較上日轉跌84點。中間價則小升27點，報7.1318，創逾一周新高，與路透預測偏離大幅收窄至不足150點，創一年多來最小偏離，後續市場價若能擴大反彈，中間價有望重新波動。離岸價一度衝高見到7.13，與在岸價倒掛，貶值預期開始逆轉。交易員稱，「三價合一」（在岸、離岸匯率和中間價）的一天終於來了。

第一財經報導，某外資行交易員指出，日圓套息交易清盤推動日圓暴漲，日圓對美元的最大漲幅已經接近14%，帶動同為低息貨幣的人民幣。更關鍵的是，美元指數破位，「近兩周有外貿商沉不住氣，開始要結匯（將美元換成人民幣），這可能加劇這波人民幣漲幅。」

巴克萊表示，美元對人民幣中間價變化，表明中國央行有更多信心讓中間價更趨弱一些（此前中間價往往設定得比預期和模型更強，以打擊貶值預期），但持續的套息交易部位平倉以及中國出口商開始結匯將進一步推動人民幣反彈。

展望後市，未來影響人民幣匯率走勢的因素更趨複雜，包括全球經濟、美國聯準會和日本央行的分化、美國大選等。

不過交易員普遍認為，較為清晰的有以下幾個趨勢：一是人民幣匯率彈性將有所加大，亦有助於抑制套息交易；二是中間價與即期匯率將進一步收斂，有利於進一步發揮市場調節作用；三是每年6至8月，在中資企業海外上市分紅派息、外資企業利潤匯出、民眾暑期出境旅遊等季節性購匯需求推動下，人民幣往往呈現階段性貶值行情。季節性購匯結束後，匯率的壓力還會進一步緩解。