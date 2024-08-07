劍指小遊戲和短劇生態 傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」

傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」。(美聯社)

蘋果被曝傳出考慮對微信 、抖音 加收「蘋果稅」。蘋果公司正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。據瞭解，開發者能夠利用類似的漏洞繞過蘋果生態，將使用者引流至外部支付系統，逃避蘋果通常收取的30%抽佣費用。

業內人士透露，蘋果對騰訊和字節的施壓，很大程度劍指目前蓬勃發展的小遊戲市場。對於抖音，蘋果的目標還不只有小遊戲，更有近年來大熱的短劇業務，這也是先前逃避「蘋果稅」的重災區。

彭博報導，蘋果5月初就警告騰訊，如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新，在6月又警告了抖音。

所謂的「蘋果稅」指的是通路分成，手機應用商店透過抽成的方式，獲得遊戲使用者充值的利潤。蘋果應用商店的分成比例約為30%，這也代表用戶在iOS應用商店下載遊戲後。每充值人民幣1元（約0.14美元），就有人民幣0.3元（約0.042美元）進入蘋果的口袋。

澎湃新聞報導，多位業內人士證實此消息屬實。不過騰訊和字節跳動方面並未給出回應。目前蘋果和微信、抖音平台方仍在博弈中，三方尚未達成一致。

先前無論是小遊戲還是短劇，開發者透過各種方式，繞過蘋果支付系統和「蘋果稅」，已經成為中國業內慣例。以小遊戲為例，用戶可以透過遊戲自帶的客服中心入口，進入客服會話頁面進行充值，從而繞過蘋果自帶的支付系統。

蘋果發言人引用指導方針稱，所有數位商品的銷售都必須透過系統，審核團隊可能會拒絕違反該政策的應用程序更新申請。

暴走遊戲前CEO張均指出，蘋果此番強制施壓，主要出於緩解自身的營收壓力考慮。「蘋果自身在境內的營收下滑，而小遊戲的市場增長卻很快，通路方希望從中分一杯羹。」

小遊戲預計將成為人民幣600億（約84億美元）級別的市場。中國音數協遊戲工委日前發布「2024年1-6月中國遊戲產業報告」顯示，小遊戲市場在今年上半年總收入為人民幣166億元，年增60.5%。小遊戲內購產生的實銷收入約人民幣91億元，年增81.56%；廣告變現收入約人民幣75億，年增40.75%。

2023年小遊戲市場規模已超人民幣400億元，2024年預期超越人民幣600億元。單小程序遊戲，2023年市場收入已超人民幣200億元，年增300%。

形成對比的是，蘋果第三財季在大中華區的業績表現令人失望，營收年減6.5%至147.3億美元，低於分析師預期的152.6億美元。

心動網路CEO黃一孟在社交平台評論稱：「蘋果雖然還不敢直接下架微信抖音，但可以卡著新版本更新不給他們過審，就是封閉平台之惡，只要不給使用者自由安裝軟體的許可權，平台永遠可以卡著App勒索收稅，今天可以要30%，明天就可以要50%，一切都由封閉平台自己說了算。」

「蘋果稅」正在全球範圍內遭遇質疑，蘋果也深陷反壟斷調查。

今年3月，歐盟 對蘋果處以18.4億歐元的罰款，原因是該公司涉嫌濫用在音樂流媒體應用分發市場上的主導地位。而為規避歐盟「數位市場法案」帶來的監管風險，蘋果也宣布從3月起在歐盟實行全新的「蘋果稅」政策，抽佣從30%和15%下調至17%和10%。

美國司法部於今年3月，也對蘋果發起反壟斷訴訟，指控這家科技巨頭涉嫌存在壟斷行為，對消費者、開發者和競爭對手企業利益造成損害。