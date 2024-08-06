我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳私下力勸退選爆嫌隙？裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

全球股市震盪A股機會來了？瑞銀：中股相對具防禦性

記者黃雅慧／即時報導
瑞銀分析師認為，在近期出現多個全球宏觀風險的背景下，中國具備相對防禦性。圖為中國股民在成都的號子關注大盤走勢。（中新社）
瑞銀分析師認為，在近期出現多個全球宏觀風險的背景下，中國具備相對防禦性。圖為中國股民在成都的號子關注大盤走勢。（中新社）

彭博報導，瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai近日發表新興市場股票策略認為，應理性看待股市大跌，在近期出現多個全球宏觀風險的背景下，瑞銀認為中國具備相對防禦性，尤其是因為許多中國特定風險似乎已獲反映。

瑞銀認為，MSCI新興市場/AxJ 在過去一周下跌約5.5%，一系列全球宏觀事件共同引發了此次拋售，包括疲軟的就業數據公布後對美國經濟衰退的擔憂加劇，科技股業績會反饋喜憂參半而估值/預期高漲，地緣政治緊張局勢加劇，以及在日本央行決定升息後，日元套息交易可能退出。

Sunil Tirumalai稱，市場可能繼續波動，新興市場股票在這次拋售中大幅跑輸美股，而新興市場盈利對美國經濟放緩的敏感性較低。

法國興業銀行策略師法蘭克．本西姆拉（Frank Benzimra）表示，「劇烈的反應增加了從日本轉向中國股市的可能性」。他提及，中國股市估值較低，在全球壓力下往往相對更具隔離性。

景順香港有限公司投資總監William Yuen表示，亞洲的「非理性」拋售為持有不足的中國市場提供了機會。

亞太股指5日遭遇「黑色星期一」，5日全線收跌，台日韓股指跌幅皆在8%以上狀態下，A股雖然受到拖累，但影響甚微。5日滬指盤中甚至小幅上漲，5日收盤，上證指數、深證成指與創業板指等三大板指跌幅都在1%左右。

A股市場總體波動幅度相較其他地區市場要小，或成為當日全球表現最好的市場，許多機構紛喊話「Ａ股的機會來了」。

新興市場 日本 就業

上一則

大摩將台積電列為首選股「ADR重挫後更具吸引力」

延伸閱讀

全球降息增強 瑞銀料美9月降息：現金在手投資人快買債

全球降息增強 瑞銀料美9月降息：現金在手投資人快買債
瑞銀：若川普當選 美徵60%關稅 中國經濟成長減半

瑞銀：若川普當選 美徵60%關稅 中國經濟成長減半
瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜

瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜
瑞銀：美國若課60%關稅 中國GDP恐腰斬 人民幣重貶

瑞銀：美國若課60%關稅 中國GDP恐腰斬 人民幣重貶

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌