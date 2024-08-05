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中國房價收入比降 購房壓力緩解 分析：恐損害市場信心

記者黃雅慧／綜合報導
中國35個大中城市房價收入比均值從2019年的16.03下降至11.87，整體降幅達26%，民眾購房壓力正在得到有效緩解。（本報資料照片）
中國35個大中城市房價收入比均值從2019年的16.03下降至11.87，整體降幅達26%，民眾購房壓力正在得到有效緩解。（本報資料照片）

中國房地產報統計，2024年中國35個大中城市房價收入比（住房價格與城市居民家庭年收入之比）均值從2019年的16.03下降至11.87，整體降幅達26%。該指標變化意味民眾購房壓力正在得到有效緩解。不過分析認為，長期房價走低也可能損害市場信心。

報導指出，曾於2019年年中針對中國35個大中城市（四個直轄市+省會城市+計畫單列市）房價收入比進行分析顯示，其中深圳、北京、廈門、上海、福州、天津、廣州、杭州、南京和青島分列前十位，而深圳和北京房價收入比分別達到39.76和34.54。

將視角拉至2024年，如從房價收入比五年變化來觀察，二、三線城市降幅最明顯，其中青島房價收入比由2019年的18.35下降到9.61，降幅高達48%為最多。

就一線城市來看，上海房價收入比降幅最小，僅1%；房價排名第一的深圳，房價收入比雖然相比五年前下降13%，但仍以34.63的數值高居榜首；北京房價收入比也下降了25%，從2019年的第二位降至第三位。

此前，諸葛數據研究中心在7月中旬也發布2024上半年百城房價收入比專題研報，內容指出2024上半年房價收入比降至10.6，較2023年下降7.4%。

綜合中國房地產報、諸葛數據分析，房價收入比回落原因有二：一方面受到政策調整，近年房價回調。據中國房價行情網數據，五年前中國房價中位數為130萬（人民幣，下同），目前房價中位數下降到120萬；另一方面在於民眾可支配收入增長，中國民眾人均可支配收入從3.93萬升至2023年的5.18萬，五年間增長31.8%。

但諸葛數據研究報告分析強調，儘管房價收入比下降為購房者帶來一定程度喘息空間，但促進地方經濟健康發展、優化就業環境、提高民眾收入水平，對於緩解購房壓力和穩定房地產市場至關重要。

房價 房地產 就業

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