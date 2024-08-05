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廣州催速搶中國智駕之城 開通多條自動駕駛巴士線路

記者謝守真／綜合報導
廣州目前已開通多條自動駕駛巴士線路，並引入「蘿蔔快跑」無人駕駛叫車服務。圖為「蘿蔔快跑」在中國多地進行測試。（新華社）
廣州目前已開通多條自動駕駛巴士線路，並引入「蘿蔔快跑」無人駕駛叫車服務。圖為「蘿蔔快跑」在中國多地進行測試。（新華社）

中國多地都在推動自動無人駕駛，其中廣州動作頻頻，目前已開通多條自動駕駛巴士線路，並引入「蘿蔔快跑」無人駕駛叫車服務。值得注意的是，多家來自廣州的自動駕駛企業如文遠知行、小馬智行等正加速資本化進程，先後傳出申請IPO消息。

科創版日報報導，中國多家自動駕駛企業大本營實際上都位在廣州，不只上述近期相繼傳出IPO動態的文遠知行、小馬智行。更早之前，早已頂著Robotaxi概念成功登陸港股的廣汽集團旗下的如祺出行也是之一。

除上述自動駕駛幾個巨頭企業外，百度Apollo、滴滴自動駕駛均在廣州有布局。知情人士表示，廣州還有意引進新能源自動駕駛重卡企業葦渡科技。據悉，葦渡科技最近宣布完成2億美元規模Pre-IPO輪融資，領投方為比利時主權財富基金。

中國標準排名城市研究院院長謝良兵認為，除了有完備的汽車產業鏈加持，廣州在自動駕駛領域的政策開放度和透明度，合力造就廣州當前在自動駕駛產業的先發優勢。對廣州而言，抓住自動駕駛產業發展帶來的機遇，是其維持占據中國汽車產業第一梯隊的必要選擇。

他分析，過去五年，儘管廣州的汽車產量一直高居中國第一，但可看到，主要汽車品牌仍是以過往的合資品牌為主，隨日系汽車在中國市占率全面下降，廣州汽車工業也面臨市場的加劇變化。在作為自動駕駛主要載體的新能源汽車方面，廣州在轉型升級上慢了半拍。

他續指，從數據來看，廣州新能源車產量排名並不高，2023年廣州以65萬輛的總數排名中國第七，在深圳、合肥、長沙、常州等汽車產業新勢力城市之後。因此，廣州要想在汽車產業繼續保持頭部地位，在自動駕駛產業的搶速發展不可或缺。

除透過引進新生企業外，作為中國汽車產業重要支柱之一、廣州本地大型國企的廣汽集團，也在廣州搶占自動駕駛先發優勢的過程中發揮關鍵作用。廣州發展自動駕駛產業的多項重要措施，都涉及廣汽集團的參與。

廣汽透過集團及旗下的廣汽資本，直接投資自動駕駛產業鏈企業或出資相關股權投資基金。截至目前，廣汽資本已對外投資多家自動駕駛產業鏈企業，包括易航智慧及禾多科技等。

據悉，目前，中國多城都在搶灘智駕之城，包括深圳、北京、上海以及武漢等地，都在加速自動駕駛產業配套建設。

中國多地都在推動自動無人駕駛，其中廣州動作頻頻，目前已開通多條自動駕駛巴士線路。...
中國多地都在推動自動無人駕駛，其中廣州動作頻頻，目前已開通多條自動駕駛巴士線路。（本報資料照片）

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