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房貸額度吃緊 台最大限貸令登場 中古屋交易影響大

記者朱漢崙／綜合報導
台灣銀行房貸額度吃緊，十多家公民營銀行陸續下達「限貸令」，房仲業者表示，較有影響的會是中古屋市場。（本報資料照片）
台灣銀行房貸額度吃緊，十多家公民營銀行陸續下達「限貸令」，房仲業者表示，較有影響的會是中古屋市場。（本報資料照片）

台灣史上規模最大的房貸「限貸令」登場。7月下旬起，十多家公民營銀行陸續下達「限貸令」，其中超過六家為前十大房貸銀行。據最新調查結果，某民營金控旗下銀行已限制為僅承作既有房貸戶的增貸，也有公股金控旗下銀行要求分行全面停止進件，直到今年底才解禁

據了解，除了企業調度資金，包括配發股息因此從銀行抽離資金，導致銀行存款減少，造成銀行緊縮房貸業務之外，另兩個原因和建商有關，包括建商資金吃緊，因此增加對銀行先前「已准而未撥款」額度的動用，以及中央銀行在2021年底祭出第四波選擇性信用管制措施，限期建商買地最長18個月內要開工，因此銀行對已有土融借款的建商必須預留建融空間，這些都會排擠到新房貸業務，因此衍生行庫的「限貸令」直到年底才解禁。

此外，最近台股大跌，很多企業集團投資台股也被「套牢」，手頭資金更少，被迫從銀行提款應急，銀行高層憂心，這恐使銀行承作房貸的限額壓力更大。

至於銀行執行「限貸令」做法不一，有兩家大型公股金控旗下銀行、某大型民營金控旗下銀行，以及一家中小型民營銀行，下令停禁止一般散戶，亦即非整批性分戶房貸的房貸進件；另一家公股金控旗下銀行則要求，若是「散戶」房貸業務，僅限自家存款戶，至於整批性分戶房貸僅限自家土建融案衍生的才承作。行庫高層坦言，因銀行的房貸額度吃緊而引發的「限貸令」，這次是時間最久、牽動金融圈的範圍也最廣泛。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去已經購買預售屋的已購戶不用太過擔心，較有影響的是中古屋，因為貸款趨嚴，若資金條件不佳的購屋族很有可能會被退件，中高總價物件交易可能會放緩，也會給中古屋市場的屋主一些壓力。

台股 解禁 貸款

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