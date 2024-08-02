華爾街日報：官方政策資助 華為不倒強勢回歸

在中國官方資助下，華為以5G強勢回歸市場。(美聯社)

美國商務部2019年把中國通訊產品製造商華為 列入貿易黑名單，禁止美國業者提供相關技術。華爾街日報報導，在中國官方資助下，華為從5年前掙扎求生到如今5G強勢回歸，還搶走蘋果（Apple Inc.）產品的市場。

華爾街日報（Wall Street Journal）近日刊載長篇調查報導，5年前被美國制裁的華為在官方策略性資助下，已從艱難求生到強勢回歸。但越來越像「消除美國」行動下領軍的中國國企。

2019年5月16日美國商務部將華為列入貿易黑名單當天，深圳市政府登記設立「深圳重大產業投資 集團」（Shenzhen Major Industry Investment Group，SMII），投資項目集中在半導體相關廠房、設備、原材料等，以確保華為有足夠當地製造晶片 與技術。

了解相關安排人士指出，深圳重大產業投資集團之下設立兩間公司，其中一間晶片廠聘用數名華為主管。另一家取得華為移轉的10多項專利技術。華為人資經理詢問多名研究員是否願意移轉至新公司，並承諾維持原有福利。

報導指出，公開資料顯示，投資集團介入後，深圳進口半導體製造設備快速上升。深圳市政府與投資集團對報導未回應。華為則指，深圳市府在半導體產業的活動並非全與華為有關。

此外，了解交易的不具名人士指出，深圳市持有主要股權的一間新公司，併購受禁令影響的華為尊榮手機業務，併購案高達數10億美元。大筆資助讓華為得以發展其他業務，包括高價的Mate手機系列。

根據華為財報，2023年公司也獲得官方資助10億美元，是2019年的4倍。華為在過去5年收到近30億美元資助，占研發支出的3％。

美國也補助國內與包括台積電在內等外國晶片製造商。北京還要求政府機構加購華為軟體、晶片與手機用品，政策上激勵華為，降低中國對美國業者的依賴，當中包括蘋果的產品，中國官方機構員工已禁止使用iPhone。

一家政府研究機構將華為列為中國4大科技巨頭之一，推動全國自外國技術中獨立。另一家政府機構簽下華為做為人工智慧晶片、伺服器與其他軟體的供應商。

華爾街日報還發現，價值50億美元的300多項中國政府採購合約，指定購買華為使用自家鯤鵬處理器的伺服器與其他科技產品。這些都和5年前，中國政府機關指定購買英特爾（Intel）或超微（AMD）產品的情況完全不同。

在官方支持下，華為得以避免大規模裁員，保住人才，也有能力在去年推動230億美元的研發支出。2018年，華為的研發經費為1020億人民幣（約140億美元）。華為20萬7000名員工中，有一半從事研發業務。