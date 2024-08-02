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中國二手房價連跌27個月 「以價換量」趨勢延續

記者林茂仁、黃雅慧／綜合報導
中國百城二手房價已連續27個月下跌。（新華社）
中國百城二手房價已連續27個月下跌。（新華社）

中國房產調研機構中指研究院發布7月百城房價指數顯示，今年7月百城二手住宅平均價格為每平方公尺1萬4653元（人民幣，下同，約2023美元），月跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，已連續27個月下跌，顯示目前二手房屋主「以價換量」趨勢延續。

至於新房價格則小幅上漲，7月百城新建住宅平均價格為每平方公尺1萬6443元，月漲0.13%，主因「北上廣深」等一線城市房價上漲，尤其上海和北京分別以0.39%和0.36%的月漲幅居前兩名，緊隨其後的深圳月漲0.33%。

每日經濟新聞報導，業內人士分析認為，二手房價下跌反映的是整體房市不佳的情況，至於新房價格上漲是因為主要城市都更案件上市，都更案的地點大都位於市中心，房價相對較高所致。

從房價漲跌城市數量來看，7月百城二手住宅價格月跌城市數量為100個，已連續四個月出現百城二手房價格全數下跌情況。

百城房價指數的二手住宅方面，7月一線及二線城市二手住宅價格分別月跌0.80%、0.78%，跌幅較6月分別擴大0.14個百分點、0.04個百分點。前期發布政策提振短期市場活躍度與信心，促進二手房交易量保持高位，但「以價換量」趨勢未變，三、四線城市二手住宅價格月跌幅收窄至0.67%。

以北京為例，北京住建委官網統計數據顯示，7月北京二手房網簽（網上登記）量為1萬5575套，比6月的1萬4987套增長3.9%；相比去年7月9718套的網簽量，今年7月大幅增長60.2%。

此外，花旗研報指出，在中共三中全會及該行調研後，認為中國房地產行業將軟著陸，但復甦之路需更長的時間。儘管中國5月祭出扶持房市政策組合拳後，主要城市6月新房銷售表現較強，但7月的銷售水平可能尚不及4月、5月；二手房銷售量維持穩定水平，但掛牌量增加。

房價 房地產 中共

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