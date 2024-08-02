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黑芝麻將掛牌香港 拚智駕晶片第一股

記者謝守真／綜合報導

中國國產智駕晶片公司黑芝麻智能近日向港交所遞件申請IPO，預計將發行3700萬股，發行價區間為28元至30.3元（港幣，下同，約3.58美元至3.88美元），並預計將在8月8日在港交所敲鐘交易，有望成為「中國智駕晶片第一股」。

據界面新聞報導，黑芝麻智能與廣汽集團的間接全資附屬公司啟城發展，及均勝電子全資附屬公司Joyson Electronic USA LLC兩家投資者訂立基石投資協議。預計此次將募資約9.85億，其中，約80%將在未來五年間用於公司的研發。

實際上，這並不是黑芝麻智能首次嘗試上市。去年6月，其首次向港交所遞交招股書，由於6個月內未通過聆訊，今年1月初上市申請資料失效。直至3月22日，黑芝麻智能再次向港交所遞交主板上市申請。若順利，有機會成為「中國智駕晶片第一股」。據悉，中國另一家知名智慧駕駛晶片公司「地平線」，則在黑芝麻智能遞交上市申請四天後也遞交港股上市申請。

黑芝麻智能此前已進行十輪融資，合計融資總額為6.95億美元，投資方包括北極光創投、小米、騰訊、武岳峰資本、東風汽車、吉利、蔚來等投資機構及車企。

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