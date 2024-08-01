我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

中概股現走資潮 規模四年來最大

記者謝守真／綜合報導

中概股再現走資潮，彭博報導，截至7月26日的一周，投資者從重押中國股票的Vanguard FTSE新興市場ETF淨流出逾5.06億美元，規模為四年來最大。iShares安碩MSCI中國ETF單周資金流出量亦達到10.4億美元，創紀錄新高。上述兩者皆反映資金正撤出中概股。

彭博提到，Vanguard FTSE新興市場ETF為全球第二大追蹤新興市場股票的ETF，其最大持倉國家為中國，占資產淨值的25%。

Global X Active India 基金和Global X EM ex-China 基金的高級投資組合經理Malcolm Dorson表示，大多數人不想再購買廣泛的資產類別，而是開始具體了解他們認為有價值的地方，不論是中國以外的新興市場、特定國家，還是新興市場消費或高股息等主題。

此前，據香港媒體報導，針對恒生科技指數表現似乎未能受惠全球人工智慧（AI）趨勢，晨星亞洲股票研究總監陳麗子稱，她相信是由於成份股包含不同類型科技公司，如電動車導致其整體表現受累。不過，她相信，目前是買入中概科技股時機，料部分中概科技股與全球科技股的估值差距未來將會有所收窄。

新興市場 投資 電動車

上一則

7月股東數創新高 台上班族受訪：要嚇阻中國動武 就買台積電股票

下一則

美7月私營就業放緩 薪資增速創3年新低

延伸閱讀

比比特幣還瘋... 才說它遁入空頭 隔天就飆12%給你看

比比特幣還瘋... 才說它遁入空頭 隔天就飆12%給你看
Fed決策在即 緊盯第3段會後聲明…沙盤推演3情境

Fed決策在即 緊盯第3段會後聲明…沙盤推演3情境
美科技股慘摔一大波 是時候該進場了？要先從這項指標找端倪

美科技股慘摔一大波 是時候該進場了？要先從這項指標找端倪
美股一路動盪至9月？美銀：未來幾月下跌風險升高

美股一路動盪至9月？美銀：未來幾月下跌風險升高

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金