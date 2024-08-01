我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

出口不如預期 台灣經濟成長率下修 Q2調降至5.09%

記者江睿智／綜合報導
台灣今年全年經濟成長率由原預測3.94%下修為3.91%。(歐新社資料照片)
台灣今年全年經濟成長率由原預測3.94%下修為3.91%。(歐新社資料照片)

台灣主計總處7月31日發布今年第2季經濟成長率概估為5.09%，較5月預測數5.18%下修0.09個百分點，主因是商品出口擴增力道不如預期；在下半年預測不變情況下，今年全年經濟成長率由原預測3.94%下修為3.91%。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第2季經濟成長率微幅下修，但已是去年第2季以來連續五季正成長。主計總處認為，企業投資步調加速，國內景氣穩定向上的趨勢不變。

根據主計總處提供第2季亞洲四小龍經濟成長率表現，台灣仍以5.09%居冠，優於香港3.3%、新加坡2.9%以及韓國的2.3%。

此外，併計第1季經濟成長率，主計總處概估今年上半年經濟成長率為5.81%。主計總處預計在8月16日發布最新2024年及2025年全年經濟成長率預測值。

王翠華表示，第2季按美元計價商品出口年增9.91%，商品及服務輸出實質成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點，主要是出口較原預測少47億美元，她並說，「出口低於預期，沒有表現不好」。

她分析，「AI帶動出口沒有5月（預測）看得這麼好」，AI商機仍在，但發酵時機較沒辦法確定，因此主計總處將AI資訊科技發展、量產與應用進程列為不確定因素。至於傳產，則因國際終端需求回溫速度比預期慢，加上基本金屬等產業受到海外產能開出影響，表現不如預期。

主計總處指出，第2季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）則表現優於預期，概估第2季資本形成實質成長15.34%，較預測數大增10.49個百分點，增幅更創11季以來新高，對經濟成長貢獻3.87個百分點。王翠華表示，主因是企業投資意願回升。

至於民間消費，受惠於就業市場穩健、調薪以及股市創高的財富效果，概估第2季民間消費實質成長2.71%，較預測數增加0.12個百分點。

主計總處概估第2季經濟成長不如預期，王翠華表示，以經濟成長對上季成長率（saqr）來看，成長率僅0.03%，較為平緩，這是因為去年第2季起，國內經濟明顯改善，saqr已連五季穩定成長。

投資 AI 新加坡

上一則

中國上半年併購活躍 65%金額破億元

下一則

中國製造業PMI 連續3個月萎縮 專家：經濟有放緩壓力

延伸閱讀

軍公教明年調薪3％ 教團認太少 工商界憂通膨更嚴峻

軍公教明年調薪3％ 教團認太少 工商界憂通膨更嚴峻
台灣軍公教明年調薪3％ 25年來首度連2年調升

台灣軍公教明年調薪3％ 25年來首度連2年調升
AI發威、股市創高 中經院上修台灣GDP至3.81%

AI發威、股市創高 中經院上修台灣GDP至3.81%
半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5%

半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5%

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金