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比亞迪旗下「豹5」降價近7000美元促銷 再掀中國車市價格戰

記者林茂仁／綜合報導
比亞迪旗下方程豹汽車公告，豹5車型全款下調近7000美元，引起比亞迪是否再度捲起價格戰熱議。（取自方程豹官網）
比亞迪旗下方程豹汽車公告，豹5車型全款下調近7000美元，引起比亞迪是否再度捲起價格戰熱議。（取自方程豹官網）

比亞迪旗下方程豹汽車宣布，「豹5」車型最新售價人民幣23.98萬至30.28萬元（約3.3萬至4.1萬美元），較之前售價大減人民幣5萬元（約6888美元）。原本外界認為中國車市價格戰已近尾聲，但比亞迪此舉或再度開啟新一輪價格戰。

方程豹是比亞迪面向中高端市場的專業個性化品牌，在2023年8月開啟品牌之路，比亞迪董事長王傳福當時表示，比亞迪將透過方程豹，為全球用戶帶來前所未有的專業個性化用車體驗，並與用戶共同開啟新能源汽車更大的變革，讓汽車成為每個人獨一無二的個性化專屬品，期許方程豹是「新能源+無限可能」。　

從銷量上來看，截至6月底，方程豹首款車上市七個月以來，方程豹品牌累計銷量近2.4萬輛，但自4月以來，已連續三個月銷量未超過3000輛。銷量不佳的情況是降價的主要因素。　

中國國內車市今年初就啟動價格戰。據乘聯會秘書長崔東樹統計，2024年前五個月已經有136款車型降價，降價規模超過2023年全年的九成，也超越2022年的降價車型總規模。

為保住市場，國際品牌BBA（寶馬、賓士、奧迪）也被迫捲入價格戰當中，但大幅降價並沒有換來銷量的提升。今年上半年，賓士在中國銷售35.2萬輛，年減6.5%。寶馬（含MINI）37.5萬輛，年減4.2%。

不過，近日以BBA為首的車企價格正在回穩，被視為價格戰結束的訊號。

不過，在6月初的2024年中國汽車重慶論壇上，王傳福表示，行業發展有挑戰有機遇，當下的「卷」其核心是市場競爭，縱觀改革開放40年來，中國經濟的騰飛正是伴隨著競爭和市場的發展，企業家要擁抱、參與這種「卷」、這種競爭，在競爭中出海，為國家撐起中國品牌，打造世界第一品牌。顯然王傳福樂於擁抱價格競爭。

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