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併購效應…中國7天消失40家銀行

記者賴錦宏／綜合報導

6月下旬的七天內，中國有40家銀行突然消失，因為它們被合併或被收購。

這40家銀行包括內蒙古和河北各一家，廣東兩家，遼寧36家。這反映了一個大趨勢，即在中國經濟成長趨緩，經濟發展變慢的過程中，中小型銀行正在加速消失。

消失的40家銀行中，最大的合併案來自遼寧，遼寧農商銀行一口氣合併省內25家農商行和11家村鎮銀行，這絕對算是「最大銀行收購案」。

該行僅僅在去年已經合併30家農信社。

也就是說，一年多時間，遼寧農商行要完成60多家銀行的整合，任務艱鉅，但是合併完成，資產規模肯定暴增，那賺錢能力自然也上升。

中小銀行為何會被合併或被收購，主要是競爭力差，而且經營亂象頻傳，首先，銀行業的息差收窄，到2023年底，已經跌破1.7%，今年第1季更跌到1.54%的歷史新低，降息預期還在，息差的收縮，可能還會繼續，而農村的銀行，本身業務規模就小，賺錢就更難了；其次是呆帳問題，房貸是優質貸款，尚且有斷供的風險，涉農貸款高達3.34%不良率，是產業平均數的2倍，加上農村金融機構太多了，早已供給過剩。

據大貓財經pro公眾號，大規模銀行合併收購從2023年開始。

到2023年底，中國有4490家銀行業金融機構，這一年，77家銀行從銀行業金融機構的名單消失，光是下半年就消失71家，而在此前的五年間，銀行數量基本變化不大。

報導稱，今年內將有近50家銀行解散。

解散原因有三：一、大吞小，如新疆銀行合併庫爾勒銀行；二、村改支，如梅河口民生村鎮銀行，變成民生銀行梅河口支行；三、大合併，如遼寧農商行。

另外根據經濟觀察網的資料顯示，農村中小銀行縮編步伐會加快。相關人士預測，到2024底，銀行業金融機構獨立法人名單將進一步縮水。

「其中，中小農商行、村鎮銀行仍會佔大部分。」

事實上，2007年，中國才出現了第一家村鎮銀行，到了2023年，達到1635家；而農商行有1606家，銀行遍地開花。

目前農村金融機構有3790家，占中國金融機構總數的84%，而總資產只有56.78兆元人民幣（約7.83兆美元），平均每家149.8億元人民幣，加上常有內控問題，大股東把銀行當提款機，不勝枚舉的違規操作讓銀行陷入營運危機。

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