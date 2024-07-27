財政部長葉倫：新興市場擔心中國產能過剩

財政部長葉倫（Janet Yellen）。 （歐新社）

財政部長葉倫 （Janet Yellen）27日接受路透訪問時表示，包括部分G20國家的新興市場，與她一樣擔心中國工業產能過剩的狀況，並認為應敦促北京改變其經濟模式。

葉倫表示，擔心中國過度投資 工廠並向全球傾銷廉價商品的國家不是只有G7，還包括像是G20的巴西等國家。目前，巴西已對中國鋼鐵和電動汽車提高關稅。

葉倫指出，中國沒有採納其他國家或國際貨幣基金組織（IMF）的建議，通過增加消費支出和對服務需求的措施來振興經濟。相反，北京將過多GDP投入到先進製造業，向全球傾銷廉價中國商品。葉倫認為，中國的經濟規模現在太大，無法透過這種模式實現經濟增長。

據美國之音報導，葉倫今年6月在紐約經濟俱樂部（the Economic Club of New York）的演說中就指出，中國「過度集中的供應鏈」會威脅到美國的就業市場，和以建立美國綠色能源領域為目標的投資。

不過，中國國務院總理李強 6月底在大連舉辦的夏季達沃斯論壇致辭時反駁，中國生產的這些產品，首先保障國內需求，同時豐富國際市場的供應，緩解世界通脹壓力。李強並表示，中國消費者對新技術接受度比較高，也為企業創新與產品更新換代「搭建寬廣平台」。