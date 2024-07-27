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持續投資中國研發 蘋果營運長參訪深圳新設實驗室

記者陳湘瑾／即時報導
蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）25日於廣東東莞參訪其供應鏈公司領益智造的工廠。（取自澎湃新聞）
蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）25日於廣東東莞參訪其供應鏈公司領益智造的工廠。（取自澎湃新聞）

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）25日於廣東東莞參訪其供應鏈公司領益智造的工廠，以及即將投運的深圳應用研究實驗室。威廉斯表示，在深圳啟動的全新實驗室可以推進各項研發測試並釋放更多創新，「我們將持續此類重要投資，以創造機會，提高生產製造的質量和產品可靠性。」

據澎湃新聞報導，30年前蘋果在深圳布局供應鏈，威廉斯就經常到深圳出差拜訪工廠，2007年蘋果推出第一款iPhone時，也是威廉斯來深圳協調落實初代iPhone的生產。威廉斯本次參訪的領益智造在2009年開始為蘋果供應Mac零部件而成為供應商，如今為蘋果提供幾千種模組件和零部件。

威廉斯表示，領益智造提供的幾千個零部件，對蘋果的技術都能提供很好的支持，消費者看到蘋果產品的技術變化，但看不到背後的細節，這些供應鏈夥伴都隱藏在背後，對產品提供技術支持，「沒有他們就沒有我們的成功」。

威廉斯也參訪即將投運的深圳應用研究實驗室，該實驗室將強化對iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試和研究能力，並深化與本地供應商的合作。實驗室緊鄰生產和組裝基地，工程師們可以與供應商密切合作，以實現實時調整，並幫助供應商提高效率並節省寶貴的時間。深圳全新實驗室將與於今年3月擴建的上海應用研究實驗室一起，共同為產品的可靠性、品質和材料分析提供支持。

報導指出，截至2023年，佔蘋果全球98%供應鏈支出的187家供應商中，有157家在中國有工廠生產蘋果產品，其中七十多家在廣東有工廠生產蘋果產品。

據每經網報導，蘋果在今年3月宣布進一步追加在陸投資，於深圳新設應用研究實驗室。該實驗室的投資可以看作是蘋果持續投資中國研發和發展的延續。截至目前，蘋果在北京、上海、蘇州、深圳等地設有研發中心。

投資 供應鏈 iPhone

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