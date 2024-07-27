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台股狂瀉752點寫3慘 公股護盤

記者高瑜君／綜合報導
台股上演黑色星期五，崩跌752點至22119點，創史上第二大收盤跌點。（記者余承翰／攝影）
台股上演黑色星期五，崩跌752點至22119點，創史上第二大收盤跌點。（記者余承翰／攝影）

台股26日上演黑色星期五遭血洗，在補跌效應加上外資狂賣下，終場崩跌752點，收2萬2119點，失守季線，並寫下三大慘紀錄：一，盤中重挫982點，為史上盤中第三大跌點；二，終場大跌752點，為史上收盤第二大跌點；三，外資大賣844億元（台幣，下同，約25.78億美元），為史上第三大金額。

八大公股行庫進場大買209億元（約6.38億美元），金額改寫歷史紀錄，護盤態度明顯。

台股因颱風假休市二日，這段期間美科技股重挫，衝擊台股26日賣壓傾巢而出，早盤開低664點後，市場恐慌性賣壓持續出籠，指數殺低，一度殺破2萬2000點，最低來到2萬1889點，重挫982點，是史上盤中第三大跌點。

隨後市場搶短買盤大舉進場，逐漸收斂跌點，然終場仍大跌752點，為史上收盤第二大跌點，收2萬2119點，跌幅3.2%，成交量擴增至4915億元。26日台股上市公司總市值驟減近2.4兆元，降至70.8兆元。

三大法人動向上，26日合計賣超963.2億元，金額為史上第三大。外資大舉調節844.1億元，金額為台灣史上第三大，由買轉賣；投信買超89.78億元，連18買，累計買超967.2億元；自營商賣超208.8億元，金額為史上第二大，連14賣，累計賣超1324.4億元。

八大公股行庫大舉買超209.1億元，金額創新高，連十買，累計買超811.49億元，護盤企圖相當明顯。

由於美股進入超級財報周，特斯拉和Alphabet重摔，科技七雄信心面鬆動，連帶外資也大舉提款台積電、賣超403億元，金額為上市櫃標的單日最多，且為該公司史上賣超第三大，衝擊台積電股價下跌55元，以924元收盤。鴻海被賣58億元、廣達47億元、日月光投控43億元。

兆豐投顧董事長李秀利認為，投資人在操作上，可待進一步止跌訊號浮現，再擇優承接；台新投顧副總經理黃文清則認為，短線低點已經見到，可以留意分批進場的布局機會。

台股 台積電 特斯拉

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