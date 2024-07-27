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百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

台積電市值 1周蒸發2兆台幣

記者尹慧中、楊伶雯／綜合報導
台積電26日股價重挫，以924元台幣收盤，市值降至23.93兆元台幣。（歐新社）
台積電26日股價重挫，以924元台幣收盤，市值降至23.93兆元台幣。（歐新社）

台積電26日股價持續重挫，以暴跌64元（台幣，下同，約1.95美元）、915元開盤，終場下跌55元以924元收盤，市值降至23.93兆元（約7308.7億美元）。相較7月18日台積電法說會當天收1005元，市值約26兆元，一周蒸發逾2兆元（約610.8億美元）。

台股因颱風休市二天期間，美股納斯達克、費城半導體指數重挫，台積電ADR也重挫近6%，26日美股早盤台積電ADR開高震盪。外資26日擴大賣超台積電4.36萬張，但散戶交易活躍，零股交易逼近984萬股，較前一交易日暴增近四倍，總成交金額達91億元、跳升逾3.6倍。

台積電26日成交值達848.8億元，位居個股榜首，台積電占台股整體權重33.95%，台積電跌1元影響大盤約8.12點，台積電收跌55元，衝擊加權指數達446.6點。

台積電股價一度探低測試季線910.5元，散戶勇於進場，法人認為，「可以布局」，不過也提醒投資人，若是跌破季線，要留意停損，也有法人坦言，如果只用三成的資金在季線買進，則可以抱著，等到美國總統大選前一周再進場加碼。

法人分析，台積電法說會後短期利多鈍化，股價不利因素則包含美股AI股持續修正，引發利多出盡疑慮，同時美國大選引發的地緣政治議題，持續帶來股價修正的不利影響。

法人分析，台積電2024年成長動能來自高速運算（HPC）及3奈米、5奈米製程和先進封裝的營收貢獻，預估台積電2024年每股純益將超過41元，2025年更上看賺五個股本。但短期利多因素已鈍化，又逢美股不振，雖然台積電法說會大釋利多，不過市場質疑AI語言模型業者和應用商仍找不到穩定賺錢的商業模式，恐將影響未來成長。

台積電先前估計第3季美元營收估計224至232億美元，相較第2季美元營收208.2億美元，季增7.6%至11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高。

台積電董事長暨總裁魏哲家提到，略為拉升2024年美元營收預測至增加mid twenties（24至26%）相較先前的約21至26%區間略調整，低標略為收斂上修。相關說法大致符合法人預期，法人原先分別預期，台積電今年美元營收有望上修年增26%或至年增三成以上，官方公布數字則是24-26%。

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