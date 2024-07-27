小米智造基金 募資百億人民幣達陣

市場普遍認為小米智造基金是為了小米造車而生，募資100億人民幣已達陣。圖為小米集團董事長雷軍要為小米汽車而戰。（取材自小米官網）

近期中國小米 智造基金的輪廓愈發明顯，小米董事長雷軍親自擔任新基金投委會主席，認繳出資額由90.3億元（人民幣，下同，約12.5億美元）增加至100億元（約13.8億美元）。

外界認為該基金是為了小米造車而生，未來有望與華為、比亞迪、寧德時代旗下產業資本並稱「四大金剛」。

股權投資 行業網站「投資界」報導，小米籌備該檔基金已久，雷軍在2021年12月時成立了小米私募股權基金管理有限公司，緊接著在旗下成立小米智造基金，由雷軍擔任投資決策委員會主席。

2022年7月，該基金完成首次交割，募資63.3億元；去年3月，基金募資27億元；近日再次募集9.7億元。100億小米智造基金正式完成。

公告指出，首次交割日（即2022年7月20日）起，小米智造基金經營期限為八年，其中前四年為投資期。代表僅剩下兩年時間出手投資。

而該檔基金目的被視為為小米造車而生，從基金目前的投資標的可見一二。

企查查顯示，至今小米智造基金已經對外投資約40個項目。其中，最早可追溯至2022年5月，小米智造基金和湖北小米長江產業基金共同投資了電池廠商法恩萊特。

此外，投資名單中的鴻翼芯、冰零科技、斯坦德機器人、追鋒汽車、大族精密傳動、鷹峰電子等企業，覆蓋汽車電子系列晶片 、車載聲學系統、精密減速器等產業鏈上下游環節。