我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

日系車企在中銷量下滑 本田汽車關停2家工廠

中央社上海26日電
本田汽車。(路透)
本田汽車。(路透)

日系車企不敵中國電動車品牌攻勢，在中國銷售量大幅下滑，本田汽車（Honda）作出調整因應，將關閉其位於廣州的工廠；位於武漢的工廠規劃於11月停產休業。

本田中國3日公布2024年6月和上半年汽車銷售量。數據顯示，本田汽車今年6月在中國汽車銷售量6萬8966輛，較去年同期驟減39.04%；今年1至6月、上半年汽車累計銷售量41萬5906輛，較去年同期下滑21.48%。

第一財經今天報導，本田汽車將作出重大調整，即將關閉或停產其在中國的7家燃油車工廠中的2家，其設於廣東省廣州市的工廠將於10月關閉；其設於武漢的工廠將於11月停產休業，工廠內零組件生產和研究設施保留。

報導指出，本田汽車關停工廠後，將使其在中國的燃油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，減產約50萬輛，約占本田汽車全球產能1成。本田汽車另也計劃建設2家新電動車廠，目標在今年開始生產。

本田汽車發言人表示，這個措施是本田汽車回應中國市場變化的一部分，隨著中國汽車市場的快速發展，特別是在電動車市場領域，本田汽車正在面臨來自中國自主品牌的強烈競爭壓力。

報導提到，隨著中國電動車自主品牌競爭力不斷地提升，日系合資品牌在中國市占率逐漸下降，中國乘聯會數據顯示，今年6月，日系車在中國銷售量約25.19萬輛，年減25.3%；今年1至6月，日系車在中國累計銷售量約146.60萬輛，年減12.4%。

日系車企在中國市場占比下滑，中國電動車品牌在東南亞市場也挫敗了日系車企。

報導指出，日系車企鈴木（Suzuki）、速霸陸（Subaru）今年6月宣布將關閉泰國工廠，本田汽車7月宣布在泰國年產能從27萬輛降逾50%；比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車、深藍汽車等多家中國電動車企業則在泰國投入生產，中國電動車企正以比亞迪為首，在泰國與日系車企展開價格戰。

本田 電動車 泰國

上一則

創新藥品提振買氣 歐洲藥業3鉅子上修展望

下一則

跨境電商是助力 中製奧運商品爆單

延伸閱讀

提前進入備貨旺季 中國果鏈龍頭企業加價搶人

提前進入備貨旺季 中國果鏈龍頭企業加價搶人
日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標

日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標
電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪

電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪
巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清

巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂