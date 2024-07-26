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蘋果上季在中國智慧手機出貨量年減6.7% 被華為超越

編譯簡國帆／綜合外電
最新數據顯示，蘋果上季在中國的iPhone出貨量下滑6.7%，被華為超越。(路透)
最新數據顯示，蘋果上季在中國的iPhone出貨量下滑6.7%，被華為超越。(路透)

最新數據顯示，蘋果上季在中國的iPhone出貨量下滑6.7%，被華為超越，在當地的市占率排名更從第三滑落至第六，前五名歷來首度全由中國業者包辦，凸顯蘋果在中國市場面臨的挑戰。

市調機構Canalys指出，蘋果第2季的中國智慧手機出貨量年減6.7%至970萬支，低於1,000萬支大關。相較下，華為的智慧手機出貨量年比激增41%至1,060萬支，受惠於4月推出的Pura 70系列新機大受歡迎。

數據顯示，蘋果在中國智慧手機市場的市占率下滑2個百分點至14%，市占率排名降至第六，前五名分別是Vivo（市占率19%）、OPPO（市占率16%）、榮耀（市占率15%）、華為（市占率15%）及小米（市占率13%）。

中國上季整體智慧手機出貨量年增10%，Vivo出貨量成長15%，OPPO下滑1%，榮耀增長4%，華為暴增41%，小米也增加17%。

Canalys研究分析師鍾曉磊指出，中國製造商歷來首度包辦當地市占的前五名，彰顯出市場領導地位，另一方面，蘋果在中國市場面臨成長壓力，正積極聚焦於優化通路管理。

分析師預期，華為的優異表現將持續到年底。加拿大研究業者TechInsights今年稍早預期，華為今年在中國的整體智慧手機出貨量將超越5,000萬支，Pura 70系列手機就占了1,000萬支，在當地市占率竄升至19%，成為智慧手機業者龍頭。

華為 小米 加拿大

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