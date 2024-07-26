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蘋果中國：深圳應用研究實驗室將運作

記者謝守真／綜合報導
蘋果大中華區董事總經理葛越25日提到，許多蘋果頂級供應商在廣東設有工廠。而深圳實驗室具備材料分析、可靠性測試及其它科學研究功能，此實驗室將有助於蘋果深化對這一地區的承諾，並推動與供應商的合作。（取材自葛越微博）
蘋果大中華區董事總經理葛越25日提到，許多蘋果頂級供應商在廣東設有工廠。而深圳實驗室具備材料分析、可靠性測試及其它科學研究功能，此實驗室將有助於蘋果深化對這一地區的承諾，並推動與供應商的合作。（取材自葛越微博）

美國蘋果公司持續增加在中國的投資。財聯社指，蘋果中國此前於3月宣布開設的深圳應用研究實驗室，即將投入營運。該實驗室將研究方向為iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品可靠性、品質和材料分析測試。

據騰訊數位消息，蘋果營運總監（COO）威廉斯（Jeff Williams）24日參觀深圳應用研究實驗室，並表示「蘋果會持續此類重要投資，以創造機會，提高生產製造的品質和產品可靠性。」

蘋果大中華區董事總經理葛越25日於微博上表示，很高興宣布，蘋果將先進的應用研究實驗室擴展至深圳。許多蘋果的頂級供應商在廣東省設有工廠。該實驗室具備材料分析、可靠性測試及其它科學研究功能。

她還提到，深圳應用研究實驗室的設立將有助於蘋果深化對這一重要地區的承諾，並推動與供應商的合作。

據悉，上述這個全新的實驗室將增強iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等產品的測試與研究能力，深化與本地供應商的合作。這項投資是蘋果在中國投資研發發展的延續。蘋果已經在北京、上海、蘇州和深圳等地都設有研發中心。

截至目前為止，位於中國境內的應用研究實驗室提供的創新解決方案，已使蘋果得以在產品中引入新材料，例如iPhone 15 Pro採用的鈦金屬、引入Face ID等新技術，以及推出Apple Vision Pro等新產品。

與此之前，蘋果中國於3月12日宣布，擴大在中國的應用研究實驗室，以支援產品的製造。公司將提升上海研究中心的能力，為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支援，並且將在今年晚些時候在深圳開設一個新的應用研究實驗室，以深化與當地供應商的合作。

另，蘋果當時稱，此次擴建是蘋果持續投資中國研發發展的延續。蘋果公司彼時在北京、上海、蘇州和深圳設有研發中心。過去五年，蘋果在中國的研發團隊規模已翻倍，而此團隊在人像光效和夜間模式等功能的開發中發揮關鍵作用。

蘋果中國25日宣布，蘋果深圳應用研究實驗室即將投入運作。（取材自葛越微博）
蘋果中國25日宣布，蘋果深圳應用研究實驗室即將投入運作。（取材自葛越微博）

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