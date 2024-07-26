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iPhone 16動起來 鴻海加價招工

財經新聞組／綜合報導
蘋果鏈動起來，並且不惜加價搶人上崗。(美聯社)
蘋果鏈動起來，並且不惜加價搶人上崗。(美聯社)

蘋果預計秋天發表的iPhone 16系列新機進入上市前備貨旺季，蘋果鏈動起來，並且不惜加價搶人上崗，包括主力代工廠鴻海集團，以及立訊、伯恩、藍思等供應鏈都擴大徵人，鴻海集團更加價兩成找人。

業界認為，蘋果鏈加碼搶人，透露蘋果看好Apple Intelligence催動AI新機換機潮，因而擴大備貨量能。一般預料，今年iPhone 16系列新機初期備貨量可望年增一成、達9000萬支甚至9500萬支，鴻海、和碩、大立光等供應鏈跟著旺。

針對iPhone 16系列新機備貨狀況與招工，鴻海一向不評論單一客戶與產品。供應鏈人士表示，大客戶新產品將在9月發布，目前進入7月下旬，組裝廠開始大舉招工，符合歷來發展軌跡。

和碩方面，去年底將旗下iPhone生產重鎮、中國昆山世碩廠引進立訊入股，並由立訊取得主導權，蘋果就擴大下單給立訊。

中國財聯社報導指出，隨著消費性電子新品季將至，在深圳最大的招工市場龍華汽車站，勞務仲介們正在全力說明各大企業為今年的戰役招兵買馬。代號為龍華電子廠（即富士康）、立訊、伯恩、藍思等的蘋果供應鏈，已經成為目前招聘市場上的主力軍，招工旺季持續到9月，現在每天都招。而且部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。

以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工薪資為25元（人民幣，下同，約3.4美元），去年同期則為人民幣24元；至於鄭州港區富士康，同樣是IDPBG製造部門關鍵工站的返費工，目前政策系新員工返費人民幣6800元、老員工返費人民幣7300元，而同一仲介處去年同期政策，則為返費人民幣5500元至6000元，相較之下，今年約加碼二成薪資找人。

另外，包括藍思、立訊等中國蘋果供應鏈廠商，也開始加價搶人。其中，瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊，分居目前小時工薪資榜前三名，19日的時薪分別為人民幣26元、26元、25元，工資已遠高於其他非蘋果供應鏈企業，24日上述企業更進一步分別將時薪提升至人民幣28元、28元及26元，顯示「搶人大戰」愈演愈烈。

供應鏈 鴻海 iPhone

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