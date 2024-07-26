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車市競爭 本田油車在中擬減產三成

記者謝守真／綜合報導

中國車市競爭激烈，在中國仍仰賴燃油車的日系品牌正處於進退兩難的重要時刻。日經中文網引述消息指出，本田（Honda）計畫在中國削減其三成汽油車產量，具體將透過關閉工廠或停產等措施，削減約50萬輛產能，相當於本田全球產量的10%。

日經指出，由於中國企業擴大當地產能的速度超過需求，供應能力出現過剩。過剩的低價中國汽車大量流入日本占優勢的東南亞市場，銷售競爭日益激烈。日本汽車廠商迎來了與中國低價車對峙的轉折點。

報導引述消息稱，本田將把在中國的汽油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，相當於其全球產量約一成，這是本田在中國首次縮減產能，亦是日本車企的最大規模減產。

而產能削減具體方式，本田第一步將關閉或停產在中國的七家汽車工廠中的兩家。而位於廣州的工廠將於10月關閉，湖北武漢的工廠料將在11月起停產，廣州的另一家工廠也在「關停名單」之中。

另外，本田目前正與合資夥伴廣汽集團和東風汽車集團談判當中，預料最快今年內決定。據財聯社，廣汽本田在廣州市黃埔區、增城區設有三個廠區、四條整車生產線，基本年生產能力為77萬輛；東風本田共有三個工廠，設計年產能為76.8萬輛。這代表著南北本田合計年產能逾150萬輛。

相較之下，本田在中國銷量規模正在持續萎縮。今年6月，本田在中國終端累計銷量約為6.8萬輛，年減39.04%；1至6月約為41.5萬輛，年減21.48%。

據悉，本田全球年產能接近500萬輛。自1990年代起，本田在中國不斷加大生產投資。目前，中國為本田在全球最大的生產基地。此次是本田首次在中國縮小生產規模，這也意味著將改變一直以來的擴張路線。

此外，日經再指，由於中國車企擴大產能的速度超過需求，令供應能力出現過剩，並有大量中國製汽車流入東南亞市場，造成激烈競爭，使日本汽車銷量下降。

本田 日本 東南亞

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