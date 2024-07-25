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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

中國人行又變相降息 加碼調降MLF利率20個基點

記者林茂仁／即時報導
人行又變相降息，調降MLF利率20個基點。（中新社資料圖片）
人行又變相降息，調降MLF利率20個基點。（中新社資料圖片）

中國人民銀行再度變相降息，25日加碼開展中期借貸便利（MLF）操作，操作量人民幣2,000億元，並明確採用利率招標方式，中標利率2.3%，較前次下降20個基點（0.2個百分點）。

一財網報導，這是7月來二度操作MLF，本次MLF操作臨近月底，金融機構流動性需求明顯增加，貨幣市場利率有一定上行壓力，7月24日，銀行間隔夜和7天回購利率都在1.75%附近，較人行7月22日降息當天分別高9個和4個基點。

根據Wind資料，人行8月15日將有人民幣4,010億元MLF到期。

部分MLF參與機構的交易員也提到，他們在此次需求報送中前瞻考慮下個月的到期量，甚至考慮人行可能的賣出國債操作。人行此次MLF操作淨投放人民幣2,000億元，較好滿足了金融機構的流動性需求。

招聯首席研究員董希淼表示，月底加碼操作MLF，在未進行降準的情況下向市場注入中期流動性，將可更好地維護月底乃至下半年市場流動性合理充裕。

值得注意的是，交易公告中提到，MLF操作採用利率招標方式，即參與機構在投標時可以選擇多個利率。市場分析普遍認為，MLF明確採用利率招標方式，中標利率將更好反映市場利率情況。

董希淼表示，本次MLF操作的中標利率為2.3%，較前次下降20基點，呼應了本月22日人行7天期逆回購降息10基點，且都是2023年8月以來首次調整。從實際效果看，將使各類政策工具利率保持適當的利差，同時也較好地彌合了與同業存單等市場利率的差異。

另值得一提的是，此次MLF操作安排在LPR報價後，也進一步體現了淡化MLF政策利率色彩的意圖。

此前，人行行長潘功勝在陸家嘴論壇表示，要淡化7天期逆回購操作以外其他工具的政策利率色彩。隨後，在15日MLF利率沒動的情況下，22日的LPR跟隨7天期逆回購利率等幅下行，LPR轉向更多參考短期政策利率。

董希淼認為，人行在25日增開MLF操作，這額外操作也是罕見，既在意料之外，又在情理之中，此次MLF操作安排在LPR報價後，進一步淡化了MLF的政策利率色彩，表明中標利率變動不具有政策信號含義。

接近人行人士提示，在MLF操作時點調整的過渡期內，金融機構需更加關注月中流動性情況。若未來MLF均延後至每個月的25日操作，由於存量MLF仍在月中15日前後到期，加之月中還有稅期等其他影響因素，金融機構將面臨流動性管理的新考驗。

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