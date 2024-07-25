我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

中國地方財政開源 研擬開徵附加稅

記者葉文義/綜合報導

為了幫助解決地方財政困難，中國中央據報正研究整合一個全新的地方稅種-地方附加稅，該稅收規模預估可增加近人民幣1兆元（約1374億美元）。

中共三中全會後公開的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，在深化財稅改革方面一大核心思路是增加地方自主財力，適當擴大地方稅收管理權限。

據第一財經報導，對於解決地方財政困難，上述《決定》提出新舉措，即研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。相關測算三個待合併稅費合計約可達人民幣1兆元規模。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，將城市維護建設稅、教育費附加（少數歸屬中央）、地方教育附加三稅合併，並賦予地方一定的自主管理許可權，一方面能增加地方財政的自主性，有利於調動地方積極性；另一方面將長期以來按費的形式徵收的教育附加改為以地方附加稅的形式徵收，有利於增強地方政府財政收入的穩定性。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，此次中央研究將城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，是因為三個稅費徵稅都是在增值稅和消費稅為計稅基礎上附加徵收，因此定位為附加稅很科學，而且因為都屬於地方財政收入，因此明確為地方附加稅，教育費附加和地方教育附加兩個費轉稅，也有利於穩定地方財力。

中央財經大學公共財政與政策研究院院長喬寶雲表示，這次三個稅費合併為地方附加稅，一大亮點是授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。這可能會使得最後每個地方根據當地實際情況有不同選擇，使得地方附加稅與地方提供公共服務水準相適應，比如大城市公共服務更多，可能會傾向多收一些稅，這也是適當擴大地方稅收管理許可權的一個體現。

中共 證券

上一則

電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪

下一則

富士康在鄭州建新事業總部 加快電動車產業落地

延伸閱讀

不必等到59歲半 401(k)可取錢應急不罰款了

不必等到59歲半 401(k)可取錢應急不罰款了
中國下放消費稅 舒緩地方財政危機 挨批影響「十分有限」

中國下放消費稅 舒緩地方財政危機 挨批影響「十分有限」
洛杉磯台美商會 邀專家談工業不動產與AI查稅

洛杉磯台美商會 邀專家談工業不動產與AI查稅
張曼君出席共和黨全代會 籲亞裔參政、投票爭權益

張曼君出席共和黨全代會 籲亞裔參政、投票爭權益

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入