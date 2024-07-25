中國地方財政開源 研擬開徵附加稅

為了幫助解決地方財政困難，中國中央據報正研究整合一個全新的地方稅種-地方附加稅，該稅收規模預估可增加近人民幣1兆元（約1374億美元）。

中共 三中全會後公開的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，在深化財稅改革方面一大核心思路是增加地方自主財力，適當擴大地方稅收管理權限。

據第一財經報導，對於解決地方財政困難，上述《決定》提出新舉措，即研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。相關測算三個待合併稅費合計約可達人民幣1兆元規模。

粵開證券 首席經濟學家羅志恒表示，將城市維護建設稅、教育費附加（少數歸屬中央）、地方教育附加三稅合併，並賦予地方一定的自主管理許可權，一方面能增加地方財政的自主性，有利於調動地方積極性；另一方面將長期以來按費的形式徵收的教育附加改為以地方附加稅的形式徵收，有利於增強地方政府財政收入的穩定性。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，此次中央研究將城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，是因為三個稅費徵稅都是在增值稅和消費稅為計稅基礎上附加徵收，因此定位為附加稅很科學，而且因為都屬於地方財政收入，因此明確為地方附加稅，教育費附加和地方教育附加兩個費轉稅，也有利於穩定地方財力。

中央財經大學公共財政與政策研究院院長喬寶雲表示，這次三個稅費合併為地方附加稅，一大亮點是授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。這可能會使得最後每個地方根據當地實際情況有不同選擇，使得地方附加稅與地方提供公共服務水準相適應，比如大城市公共服務更多，可能會傾向多收一些稅，這也是適當擴大地方稅收管理許可權的一個體現。