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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

中國一線城市房貸利率將見2字頭 南京首套房降到2.95%

記者林茂仁／綜合報導
專家預估，中國一線城市房貸利率即將進入「2字頭」。(本報資料照片)
專家預估，中國一線城市房貸利率即將進入「2字頭」。(本報資料照片)

中國7月貸款市場報價利率（LPR）調降後，北上廣深等一線城市房貸利率火速跟進調降10個基點（BP），其中，廣州首套房貸利率降至最低3.1%，續探歷史新低，專家預估一線城市房貸利率即將進入「2字頭」。

證券時報從北京、廣州、深圳等地多家銀行瞭解到，目前新發放的房貸利率已經隨著最新公布的LPR調降。其中，北京、深圳及上海首套房貸利率降至3.4%，廣州甚至已有銀行首套房貸利率降至3.1%。

中國地產諮詢機構中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前各地房貸利率均處在較低水準，部分城市部分銀行首套房貸利率已降至3%以下，未來房貸利率仍有下行空間，在本月22日調降LPR利率後，更多城市房貸利率有望調整到2字頭。

據了解，目前包括蘇州、南京的部分銀行最新首套房貸利率已降到2.95%，但畢竟不是主要的大型國有銀行，只能算是地方銀行搶客戶的低利率策略，一線城市的國有銀行房貸利率才是重要指標。

陳文靜指出，此次5年期以上LPR下調10個基點，有助於引導首套房貸利率進一步下行，繼續降低購房者購房成本，有利於購房需求釋放，預計未來各地首套、二套房貸利率仍有下行空間。

建設銀行及工商銀行北京某支行表示，人行下調LPR後，建行及工行對於新發放的個人住房貸款利率也跟隨下調，目前新發放的首套房貸利率為3.4%，二套房貸利率如果是五環外購房為3.6%，五環內購房為3.8%。

招商銀行廣州某支行表示，目前房貸利率已經隨LPR下調，調整後，首套房貸利率為3.1%，二套房貸利率為3.45%。

人行等多部委在5月17日推出一系列房地產新政策，其中以取消中國全國首套、二套房貸利率政策下限的政策影響最大。

易居研究院研究總監嚴躍進說，從LPR走勢看，今年第1季呈現「破4」態勢，即從4.2%下降至3.95%。而7月22日是今年LPR第二次調降，過去的首套房主流利率為3.2%，現在將降至3.1%。

據中原地產研究院統計，今年6月中國全國房貸平均利率已經來到3.5%，首套房利率已經降到3.3%，相比5月的3.55%出現明顯下調。

實際上，最新7月LPR下調10個基點（BP）後，最近貸款買房的人可以馬上享受最新利率；但對於一部分既有房貸客戶來說，按照合約，今年內都無法享受到降息紅利，要等到明年重新定價日才能迎來調降後的利率。由於新舊貸款利率差距近100個基點（1個百分點），也引發新一波提前償貸潮。

利率 貸款 降息

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