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拼多多電商海外業績200億美元 暴增5.6倍 超越去年全年

記者林宸誼、陳湘瑾／綜合報導
拼多多電商海外業績暴增。圖為拼多多創始人黃崢。（中新社）
拼多多電商海外業績暴增。圖為拼多多創始人黃崢。（中新社）

中國電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu業績暴增5.6倍，今年上半年的商品成交金額（GMV）激增至約200億美元，並已超過2023年全年的180億美元。

若只計算今年第2季，Temu的GMW約120億美元，年增約六倍，美國市場占約45%。拼多多一直對Temu的業績保密到家，Temu主要針對美國市場，銷售服裝、3C產品及家具等眾多商品，採用與拼多多在中國國內線上商城相同的降價策略，快速搶占美國等海外市場。

36氪報導，若與「出海四小龍」（阿里速賣通Aliexpress、SHEIN、拼多多Temu、TikTok Shop）相比，2021年，SHEIN銷售額達到200億美元，距離成立已過去九年；2023年，TikTok電商交易額200億美元，用了三年時間，而Temu只花了兩年。

Temu能高速發展的其中一個關鍵因素，是美國的「最低限度條款」關稅豁免政策，美國個人消費者只要購買價值800美元或以下的進口商品，就可以免除關稅。

無論Temu還是SHEIN，都是豁免規則的最大受益者。據美國海關數據顯示，2023年高達10億個包裹透過「最低限度條款」進入美國，其中三分之一來自Temu和SHEIN。

市場猜測，若美國共和黨總統候選人川普再次當選，或會取消豁免規則，因此Temu希望今年將美國GMV占比從60%降至30%。

網站開拓上，Temu的步伐相對慢了下來，但在新進入的國家裡，Temu延續了迅猛的增長態勢，例如巴西上線僅一個多月，就成為本地下載量最高的應用程式，而在過去30天時間裡，巴西是Temu應用下載量第二高市場，超過500萬次，僅次於美國。

拼多多 巴西 關稅

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