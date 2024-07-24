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中國下放消費稅 舒緩地方財政危機 挨批影響「十分有限」

記者林宸誼／綜合報導
大陸下放消費稅舒緩地方財政危機，挨批影響「十分有限」。美聯社
大陸下放消費稅舒緩地方財政危機，挨批影響「十分有限」。美聯社

中共二十屆三中全會剛落幕，中國官方發布「中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國現代化的決定」（簡稱「決定」），其中又以改革消費稅制，將原本由中央支配的消費稅，改為中央和地方共享，以解決地方財政危機。

不過學者指出，中國徵收的消費稅規模太小，想透過下放消費稅來解決龐大的地方財政赤字，根本對中國未來的經濟發展影響十分有限。

自由亞洲電台報導，根據中共三中全會通過「決定」，中國將把消費稅「下劃地方」，也就是把消費稅純粹由中央稅改為中央和地方共享。目前中國的四大稅種中，加值稅、企業所得稅和個人所得稅都是中央和地方共享，只有消費稅需全部上繳中央。

但彭博指出，去年中國徵收的消費稅僅人民幣1.6兆（約2200億美元），地方政府合計的預算赤字高達破紀錄的人民幣16兆元（約2.2億美元），今年地方政府的財政赤字預計與今年相當。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員許成鋼表示，中國此次稅制的改變稱不上「改革」，只能算是中國政府為了紓解地方財政壓力，而做出的「調整」，地方政府債務仍居高不下。

榮鼎集團（Rhodium Group）分析師榮大聶（Daniel Rosen）22日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心座談會上表示，儘管中國經濟在疫情後出現復甦，但地方政府激勵增長的財政手段卻「被邊緣化」（sidelined），而三中全會後發布的「決定」內容也沒對此提出非常具體的解決方案。

中國當局為因應房地產業的萎靡，曾多次強調發展新質生產力和提振內需，希望刺激經濟增長。但許成鋼認為，光靠改造稅務機制無法解決中國的「基本問題」，也就是家庭收入占國內生產毛額比例低的問題，因此這對中國未來的經濟發展影響十分有限。

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