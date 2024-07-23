中國房地產危機 國有地出讓收入下滑18%

中國財政部 22日公布，2024年上半年國有土地使用權出讓收入達1.53兆元（人民幣，下同，約2103.9億美元），較去年同期下滑18.3%，而今年前五個月的降幅則為14%。

路透報導，自2022年以來，中國由於房地產 危機持續和經濟增長低迷，國有土地使用權出讓收入已大幅下降。該收入是追蹤中國房地產行業發展趨勢和地方財政狀況的關鍵指標。

惠譽 評級在一份研究報告中寫道：「用不穩定的土地特許收入來資助長期資本支出的不可持續性，正在促使中國地方政府探索替代解決方案，特別是在房地產需求發生結構性轉變的情況下。其中可能包括財產稅，儘管籌集足夠金額具挑戰性。」

第一財經報導，中國財政部22日還公布，今年上半年全國一般公共預算收入為11.59兆元，較去年同期減少2.8%。細分來看，企業所得稅2.54兆元，下降5.5%；個人所得稅7,358億元，下降5.7%；印花稅1,632億元，下降22.9%。其中，中國A股狀況不佳影響證券交易印花稅509億元，下降54%。

土地和房地產相關稅收中，契稅2779億元，年降10.9%；房產稅2337億元，年增20.1%；城鎮土地使用稅1298億元，年增11%；土地增值稅3074億元，年降4.3%；耕地占用稅840億元，年增22.6%。