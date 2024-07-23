我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

賀錦麗已獲足夠代表票 民主黨最晚8月7日提名

長江存儲董事長：中國晶片封裝將躍主流

記者黃雅慧／綜合報導

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術的重要性。意味這或許是中國晶片業追趕的機會。他並稱中國晶片產業未達到爆發式增長，但未來三至五年將會看到。

公開資料顯示，陳南翔今年62歲，於2021年5月加入長江存儲，出任長江存儲執行董事長。在此之前，陳南翔曾擔任紫光集團聯席總裁、華潤微電子常務副董事長等職務，在華潤集團工作18年。

陳南翔說，現在是一個應用為王的時代，以前大家注重晶圓製造技術，而在當下還需要最新的封裝技術的加持。比如當前火熱的AI晶片都是需要最先進的晶圓製造技術和最先進的封裝技術。

綜合鈦媒體、快科技等媒體解讀，按陳南翔語意，晶片封裝技術似乎將成為中國在全球晶片競爭中的關鍵優勢，也是超越美國等西方領導半導體產業中的關鍵技術砝碼。

外界關注中國晶片發展能否追上西方，陳南翔指出，現在（中美）晶片半導體產業顯然失去對摩爾定律的「共識」，以前摩爾定律有效時，每個節點上，大家都知道三年後、六年後如何發展。但當下再問這一節點在三年乃至六年後如何發展，大家很難說清楚。

陳南翔稱，中國中國在花了一段時間之後，無論是從政策主導者還是產業利益的相關方，都明白什麼樣的方式是促進產業發展的最佳模式。雖然不能說中國已找到產業發展最佳模式，但最起碼已經知道失敗的模式，相信在經歷長時間試錯後，未來半導體產業的發展中一定正孕育著一個巨大的成功模式，這部分可以一起拭目以待。

對於半導體產業鏈，陳南翔此前在SEMICON China 2023大會上曾指出，晶片半導體產業鏈全球化體系已經被破壞，現在行業面臨巨大的不確定性，「再全球化」正在發生，晶片產業鏈將進入「動蕩且無序」時刻。不僅衝擊現有的全球供應鏈產業分工，甚至給產業發展模式帶來重大影響。

根據中國前瞻產業研究院數據，截至目前，2024年中國先進封裝相關企業註冊數量達到1009家，較2023年的349家增長1.5倍以上；2019至2023年間，中國先進封裝市場從420億元人民幣增長至790億元人民幣（約108.6億美元），增長幅度85%。

晶片 供應鏈 AI

上一則

川普狂言嚇跑外資 台幣探8年低點

下一則

小鵬結盟福斯 開發新CEA電動車

延伸閱讀

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制
關於台積電 川普不可不知的幾個數字

關於台積電 川普不可不知的幾個數字
科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲
台積電 拚Q3營收再超標

台積電 拚Q3營收再超標

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」