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輝達率科技股反彈 史指創6月初來最佳單日表現

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

中央社／新加坡22日綜合外電報導
晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。（路透）
晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。（路透）

路透引述3名知情人士說法報導，晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。

報導提到，輝達今年3月宣布推出Blackwell晶片系列，預計今年稍晚量產，其中B200晶片在某些任務上的處理速度比前一代快30倍，例如支援聊天機器人回覆提問。

消息人士說，輝達將與中國浪潮集團合作推出並銷售這款晶片。中國版新型晶片可能命名為B20。

輝達發言人對上述報導不予置評；浪潮集團亦未回覆路透提問。

美國去年收緊對中國的尖端半導體出口管制，以防堵中國在超級運算（supercomputing）領域有所突破，進而成為中國軍方的助力。在此之後輝達曾專門為中國市場研發3款晶片。

路透今年5月報導，輝達為中國市場打造的最先進晶片H20在今年開始供貨之初銷量不算好，且這款晶片的售價較競爭對手華為的晶片更低廉。但據消息人士透露，如今輝達晶片的銷量正迅速成長。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis估計，輝達今年可望在中國售出超過100萬組、市值至少120億美元的H20晶片。

晶片 輝達 華為

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