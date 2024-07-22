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中債券基金限購 7月以來鎖224檔

記者葉文義／綜合報導

據金融數據供應商萬得（Wind）統計，截至2024年第二季末，中國債券型基金資產淨值合計為人民幣10.6兆元（約1.4兆美元），占整體基金比重34.53％，相較第一季末增長人民幣1.27兆元。規模增長的同時，債券型基金開始密集限購。

據Wind統計，2024年7月以來，至少已有224檔純債基金發布「限購令」，其中約200檔中長期純債基金暫停了申購或大額申購業務。

業內人士指出，近期短債基金限購可能與債券基金申購資金較多有關，基金經理為了控制基金規模增速，保障基金平穩運作，或採取限制大額申購的措施。

排排網財富管理合夥人曾衡偉分析，全球低利率環境促使投資者尋找更高收益的投資產品，債券基金作為一種相對穩定的投資工具，吸引了大量投資者的關注；此外，部分基金公司加大力度推廣債券基金產品，也促進了債券基金規模擴大。

具體來看，截至2024年第二季末，全市場共有1萬2028檔基金，資產淨值合計人民幣30.71兆元。其中，債券型基金以其穩健的增長趨勢，成市場關注的焦點。

首先在數量上，債券型基金數量為3663檔，占全部基金的30.45%，與2024年第1季相比數量增加了110檔。

從規模來看，截止第二季末債券型基金資產淨值合計為人民幣10.6兆元，占比34.53%，非貨幣基金資產淨值占比最大。

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