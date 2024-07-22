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中外合資車企 中國市占直直落

記者黃雅慧／綜合報導
今年上半年中國車企批發銷量數據顯示，12家主要合資車企中，有八家下滑，占比三分之二，超過六成。（本報系資料照片）
今年上半年中國車企批發銷量數據顯示，12家主要合資車企中，有八家下滑，占比三分之二，超過六成。（本報系資料照片）

今年上半年中國車企批發銷量數據顯示，12家主要中外合資車企中，有8家下滑，占比三分之二，超過六成，且多家車企下滑幅度較大。四家銷量增長合資車企中，僅有基期較低的悅達起亞上半年銷量大幅增長，其他三家銷量增幅較小。有分析指出，未來中外合資車企在中國的市占將持續下降。

據經濟觀察報報導，中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年上半年，中國品牌乘用車銷量在中國市占為61.9%。換言之，中外合資與外資品牌市占進一步縮小至38.1%。

2017年堪稱中外合資車企在中國市場關鍵年，報導指出，業內普遍認為該年是由盛轉衰的起點，2021年新能源汽車市場爆發，進一步加速該趨勢。蓋世汽車研究院總監王顯斌表示，中長期看，中外合資車企市占下滑趨勢很難改善，主要是各級別市場現在都有中國自主品牌車企的爆款車型和企業布局。

中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）數據顯示，今年上半年，中國國內乘用車新能源車滲透率已經達到41.8%，車企每賣出十輛車其中四輛是新能源車。但截至目前，中外合資車企新能源車滲透率不高，甚至有合資車企未推出新能源車型，比如北京現代與神龍汽車。分析認為，電動化步伐落後是合資車企銷量持續下滑主要因素。

不過，也有中外合資車企如悅達起亞與長安福特進入觸底反彈階段。他們策略主要在於出口海外市場。比如悅達起亞上半年出口7.14萬輛，年增172.9%，占總銷量的比例達到65.2%。

展望未來合資車發展趨勢，廣州日報報導，信達證券研究開發中心分析師陸嘉敏分析，未來兩年中外合資品牌市占或將從目前約40%降低至20%以下，釋放出的20%市場將是中國自主品牌的成長空間。

對於中外合資車企在中國市場的未來，王顯斌認為出路有二：一是收購或者投資中國國內車企技術或完整整合車企，然後開發全新車型平台；二是借鑒特斯拉，在中國走100%獨資模式。

面對中國競爭劇烈且內捲（內部過度競爭）的車市，中外合資車企地位顯得尷尬。近期包括BMW明確退出價格戰，福斯、豐田本田、富豪等品牌也宣布跟進。值得注意的是，今年剛好是中國首家合資車企上汽大眾成立40周年，該車企近期對中國消費者推出優惠價格，以擁車成本與保值回購的概念來回應殺到紅眼的價格戰，代表仍未放棄中國市場。

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