小米手機銷量 印度重返第一

在2024年第二季印度智慧手機市場上，小米以670萬支出貨量及18%的市占排名第一。（中通社資料照片）

市場研究機構Canalys發布印度 智慧手機市場最新報告，從品牌廠商表現來看，在2024年第二季印度智慧手機市場上，有四家中國品牌占據前五名，其中小米 以670萬支出貨量及18%的市占排名第一，這也是小米時隔六個季度之後，重新奪回印度智慧手機市場出貨量第一寶座。

科技媒體芯智訊報導，Canalys指出，2024年第二季，在印度大選、季節性需求低迷以及部分地區極端天氣等各種因素的影響下，印度智慧手機市場出貨量僅年增1%，達到3640萬支。

Canalys表示，排名第一的小米，主要得益於更新顏色的Redni Note 13 Pro系列和小米14 Civi，推動了小米在第二季出貨量年增24%。

排名第二的是vivo，出貨量也達到670萬支，年增4%，市占也是18%，主要得益於價格實惠的5G 和中階機型的銷售，例如V系列和Y200 Pro，這兩款產品主打精緻設計和拍照功能，並透過LFR（大型零售店）加大推廣力度，市場表現非常出色。

三星以610萬支的出貨量排名第三，市占17%。需要指出的是，三星是前五廠商當中唯一出貨量與上年同期相比下滑，下滑幅度為8%。

中國手機品牌realme出貨量為430萬支，年增1%，市占為12%，排名第四。儘管realme計畫在雨季電商銷售期間清理高庫存，但仍透過GT 6T和數位系列擴大中高階產品組合。OPPO（不含一加）出貨量為420萬支，年增長11%，市占為11%，排名第五。

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，2024年第二季，龍頭品牌擴大中高階產品組合，並將利用雨季銷售清理庫存，在節日季到來之前為新機騰出空間。Chaurasia提到，雖然5G設備升級將繼續推動2024年的增長，但廠商將越來越重視產品和通路的品牌體驗，以獲得長期收益。