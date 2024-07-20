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雷軍談小米造車原因 稱源於美國制裁

中央社台北20日電
小米集團董事長雷軍談小米造車最初原因。圖為小米SU7汽車。(中新社)
小米集團董事長雷軍談小米造車最初原因。圖為小米SU7汽車。(中新社)

小米集團董事長雷軍19日表示，小米造車的最初原因是源於美國制裁，並且蔚來董事長李斌和小鵬汽車董事長何小鵬兩人一致力勸小米造車。

據第一財經報導，雷軍在19日晚間7時進行了第5次年度演講，主題是「勇氣」。根據此前公布的訊息，這次演講主題將針對小米造車的來龍去脈與發生的故事。

雷軍在演說中表示，小米造車源於一個意外。2021年1月15日，小米遭到美國制裁，小米組織召開緊急董事會，商量應對方法。在這次董事會上，有一名董事建議小米考慮造車，「對於這個建議，幾乎所有高管都支持」。

雷軍接著說，之後，小米組成60多人的調研組，在多個城市調研，調研了80多場，面訪了200多人，開了4次高管會。

雷軍說，在調研過程中，蔚來董事長李斌和小鵬汽車董事長何小鵬兩人一致力勸雷軍造車。

雷軍指出，2個月後的2021年3月，小米正式決定造車，而董事會的要求是由他親自帶隊。

對於小米造車的時間會不會太晚的提問，雷軍則在演講中回應，汽車智慧化是靈魂，而智慧化變革才剛開始，所以小米造車時間其實不晚。

據報導，今年3月，小米汽車首款量產車SU7正式上市。今年4月，小米SU7銷量為7058輛，5月銷量為8646輛，6月銷量為1萬4296輛，累計銷量為3萬輛。2024年小米汽車銷量目標為保底交付10萬輛。

小米

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