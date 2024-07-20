華為Pura 70突降價 最高省千元人民幣

華為Pura 70系列限時優惠人民幣500到1000元。(路透)

為奪回中國銷量第一的寶座，華為 18日宣布，Pura 70系列開啟夏日禮遇活動，限時優惠人民幣500到1000元（約68.8到137.7美元）。這代表在「未發先售」上市僅3個月後，華為Pura70系列終於憋不住降價了。

華爾街 見聞報報導，經過此次調整，Pura 70系列的價格區間為人民幣4999到9999元，價格來到人民幣萬元以下，但標準版起售價還是比去年3月發售的P60系列貴人民幣500元。

華為手機官方降價的情況很罕見。作為華為手機的高階旗艦系列，Pura系列（原P系列）以及Mate系列過往很少出現過官方售價下調的情況，尤其是在上市如此短的時間內。

作為對比，去年8月底開售的 Mate 60 系列，時至今日，官方售價仍維持原價。

華為Pura 70系列的突然降價讓不少已購機消費者感到被華為「背叛」，尤其是三天前剛在與輝同行直播間中購買了的人。這場華為終端董事長余承東親自上陣的直播賣貨，也沒有幫消費者把價格打下來，上架的Pura70系列的最高也就人民幣200元的優惠。

自Pura 70系列上市以來，這已經不是第一次在價格上引發消費者不滿。6月底，華為新推出華為 Pura 70北斗衛星消息版，在原Pura 70的基礎上新增了北斗衛星消息功能，但售價只比普通標準版高出人民幣100元。

值得一提的是，主打影像的P系列過去在售價上比Mate系列會更低一點，透過將品牌升級為Pura系列，華為似乎希望能與Mate系列的地位對齊，並將Pura 70系列起售價上調至與Mate 60系列一致。

回歸5G 後，市場在初期也對Pura 70系列表現出了極大的熱情，上市前一度興起一股「盲訂」潮。

天風國際證券分析師郭明錤曾預測，對比2023年發布的P60系列，P70系列的出貨量將在2024年有顯著的增長。如果手機庫存回補需求強勁，P70出貨量將增長230%到1300萬到1500萬支；如果需求放緩，也將達到增長150%到1000萬到1200萬支。

然而，上市三個月後，Pura 70系列的市場銷售表現，似乎並不太符合此前的高預期。

華為終端內部人士透露，自4月18日先鋒開售以來，華為Pura70全系出貨量對比P60系列年增125%。也就是說，Pura70系列雖然較P60系列有125%的的增長，但尚未達到郭明錤所預測的最少150%增長。

Pura70銷量「不及預期」還體現在價格上。與價格堅挺的Mate60系列相比，Pura70系列的頂配版第三方通路售價，早就出現了比官方價降低了超人民幣1000 元情況。

手機業內人士表示，在手機市場整體低迷的情況下，Pura 70 系列定價還是過高，因此前幾個月市場表現未能達到預期，此番主動下調價格，也算是正確的選擇。