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中國外送平台拚低價 美團悄測試「省錢版」

財經新聞組／綜合報導
中國電商平台美團今年首季財報成績單顯示營收年增25%，且經調整凈利年增36.4%，但在新業務板塊營收虧損仍有人民幣28億元，顯示美團虧損狀況持續。（取材自界面新聞）
中國電商平台美團今年首季財報成績單顯示營收年增25%，且經調整凈利年增36.4%，但在新業務板塊營收虧損仍有人民幣28億元，顯示美團虧損狀況持續。（取材自界面新聞）

中國消費降級下，外送平台龍頭美團近日悄悄上線測試「省錢版」，推出更低價的單品，號稱「精挑細選，好吃不貴」。繼團購模式的「拼好飯」業績火紅，媒體形容，美團將進一步「捲」低價。

中央社引述36氪報導，美團將「高性價比」確立為一個重要方向，在美團外賣App推出「省錢版」，目前已在中國多個城市開啟灰度測試（選擇特定的會員進行試用）。

報導說，「省錢版」的主題是「精挑細選 好吃不貴」，這是美團外賣將低價進行到底的一個新動作。

21世紀經濟報導指出，儘管美團客服人員否認，但美團外賣App已悄悄上線「省錢版」測試，意味美團繼「拼好飯」，業務進一步將捲低價。

美團2022年推出團購模式的「拼好飯」，標榜「9.9元吃好，0配送費。」根據統計，在「拼好飯」發起團購套餐，價格多為10元以下（人民幣，下同，約1.3美元），甚至還有低到1.9元的單品。

在此之前，美團餐飲外賣平均客單價約50元，單均配送成本約7.5元。

報導說，「拼好飯」之所以能如此便宜，是因為平台透過讓用戶集中下單，提高了商家出餐效率，同時外送員集中配送，進而降低三方的成本。

不過。很多用戶因為價格太低反而不敢點餐，也有不少人抱怨，「拼好飯」餐點相對品質差、不好吃，存在偷工減料。

隨著消費降級，「拼好飯」業績開低走高，2023年單量超過11.6億單，占美團外賣比重約6%；今年第一季占比已增加到10%，還帶動美團外賣的日均單量成長超過23%。

不過，「以價換量」也導致美團平均客單價下降，拖累利潤率。美團今年第一季財報顯示，本地商業業務經營利潤增長至97億元，但經營利潤率由22.0%減少至17.8%。

報導指出，同樣以低價為賣點，美團這次推出的「省錢版」與「拼好飯」相比，在供給上更進一步。後者的參與目前仍以小商家為主，而「省錢版」出現更多知名連鎖餐飲品牌。

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