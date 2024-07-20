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中國5月減持美債24億美元 4月首次加倉後的再度減持

記者葉文義／綜合報導
中國5月減持24億美元美國國債至7683億美元，是今年4月首次加倉後的再度減持。(中新社)
中國5月減持24億美元美國國債至7683億美元，是今年4月首次加倉後的再度減持。(中新社)

當地時間18日，美國財政部公布的最新數據顯示，2024年5月，美債前三大海外債主日本、中國、英國的持有量有所分化：日本、中國減少，英國增加。中國5月減持24億美元美國國債至7683億美元，是今年4月首次加倉後的再度減持。

美國財政部2024年5月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本5月減持220億美元美國國債，持倉規模達到1兆1283億美元，依然是美國第一大債主。

作為美國國債海外第二大債主，從2022年4月起，中國的美債持倉一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。

2024年1月中國減持186億美元美債並開啟三連降，同年2、3月分別減持227億、76億美元美債，4月則增持33億元美元美債，為2024年首次加倉。

英國5月增持131億美元美國國債至7234億美元，持倉規模位元列第三。

美國財政部報告顯示，5月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為158億美元。其中，海外私人資金淨流入為73億美元，海外官方資金淨流入為86億美元。

同時，5月海外淨流出美國長期證券的資金規模為167億美元，此前4月淨流入1594億美元。

國債 財政部 日本

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