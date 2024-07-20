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涉5G？華為專利戰 告聯發科侵權

記者鐘惠玲、林薏茹、林宸誼／綜合報導
華為（圖）近期向中國地方法院對聯發科發起專利侵權訴訟，研判循高通模式向晶片業索取許可費。（路透）
華為（圖）近期向中國地方法院對聯發科發起專利侵權訴訟，研判循高通模式向晶片業索取許可費。（路透）

根據媒體報導，華為近日於中國地方法院提告聯發科侵害專利。聯發科19日發布重大訊息，指微信企業專利觀察報導提到，華為提出可能涉及行動通信技術的專利訴訟。該案已進入司法程序，因此不予評論。此訴訟案件對該公司無重大影響。

智慧財產權行業專家推測，此次華為控告聯發科的專利，很有可能涉及5G（或含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。

華為向手機業者收取每支5G手機上限為2.5美元的專利許可費，如今控告聯發科。外界評估，現階段對於聯發科晶片銷售的實質影響應當有限，更重要的意義是華為在目前全球智慧手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智慧終端機廠商收取專利許可費，進一步尋求向晶片廠商收取許可費的可能。

在美中對抗的氛圍中，華為雖受美方箝制，但專利實力雄厚，是創造收入的來源之一。中國信息通信研究院去年發布全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年），從有效全球專利家族的占比來看，華為占比為14.59％，排名第一；高通排名第二，占比為10.04％，三星排第三，占比為8.8％。

華為曾發布「創新和知識產權白皮書2020」，從1995年開始申請第一件中國專利，是累計獲得最多中國授權專利的公司，1999年時就申請第一件美國專利。華為是全球最大的專利持有企業之一，截至2020年底為止，在全球所持有效授權專利超過10萬件，且90％以上為發明專利。

科技廠藉由專利權形成護城河，進而攻擊對手的案例常見。華為於2022年時也在江蘇省蘇州市中級人民法院，對仁寶及相關位於昆山的四家子公司提起專利侵權訴訟。仁寶指出，華為與其客戶相關訴訟已和解，因此連帶對仁寶的訴訟也已消除。

華為近期向中國地方法院對聯發科（圖）發起專利侵權訴訟，研判循高通模式向晶片業索取...
華為近期向中國地方法院對聯發科（圖）發起專利侵權訴訟，研判循高通模式向晶片業索取許可費。(圖／聯發科提供)

華為 5G 晶片

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