SCFI終止13周連漲 業者：運價回調幅度有限

上海航交所12日發布周報指出，上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）周跌幅為1.6%，終結13周連漲。大陸業內認為運費可能見頂，但回調幅度有限。（路透）

上海航運交易所12日發布集運市場周報，上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）周跌幅為1.6%，終結13周連漲。外界關注是否意味海運費觸頂回落，但據每日經濟新聞引述中國業內人士分析，在歐洲線結構性缺船、塞港與罷工 等因素下，今年運費見頂後可能回調幅度有限。

周報顯示，除遠東到歐洲的運價有所上漲，其餘幾大主要航線（中國至地中海、中國至北美、中國至南美等）全盤下跌，尤其是上海港出口至美西基本港的市場運價較上期下跌5.5%至7654美元/FEU。

中國物流服務平台「運去哪」指出，現階段海運費是有向下趨勢，但不能說見頂，北美市場貨量沒有非常明顯減少，運力增加是影響運價的最重要因素。

該平台表示，紅海繞行導致的運力周期性短缺或在8月顯現，歐線可能要再次面臨停航困境，加上聖誕季備貨提前，歐線運價短期內很難下滑，但艙位供給緊張的問題或有所緩解。

對於歐線現貨運費滯漲趨勢，海通航運進一步表示，結構性缺船是核心矛盾，並且短期內沒有足夠的運力增量來緩解這一矛盾。至10月，缺船矛盾才能從總量上緩解，但同時結構性問題依然存在。

在美西線方面，運去哪表示，7月上旬開始，美西航線不斷有新運力加入。在供需影響下，美線繼續大幅上漲的可能性不大；拉美線部分，海通航運指出，港口擁堵是紅海危機的次要矛盾，擁堵加劇的原因主要是繞行下班期紊亂導致船舶到港時間無序，另外美國東海岸和墨西哥 灣沿岸等港口罷工行動和天氣因素等造成間歇性影響。

另據國聯證券 發布研報，2024年至今海運費幅度較高，運費上行後企業成本確有所承壓，但受船運長協價格、業務結構等綜合因素影響，實際海運費明顯低於 SCFI 指數變化。並指出船上交貨（FOB）占比愈大、產能遷移至海外比例愈大、單位體積貨值愈高的企業受運價影響較小。