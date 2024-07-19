華為車BU營收 上半年達百億人民幣

外傳華為2024上半年智慧汽車解決方案事業部（車BU）的營收達到100億元人民幣，可望超越2022年和2023年營收總和。（新華社資料照片）

外傳華為 今年上半年智慧汽車解決方案事業部（車BU）的營收達到100億元（人民幣，下同，約58.8億美元）。財報顯示，華為車BU在2022年和2023年的年度營收分別為人民幣21億和47億元。如該訊息為真，意味著華為車BU今年上半年業績遠遠超過前兩年總和。

科技網站「36氪」報導，如按華為車BU上半年營收達人民幣百億說法，按照去年上半年研發投入50億元計算，今年上半年華為車BU實現獲利的機率依舊很大。

而華為車BU大豐收消息可能並非空穴來風，華為智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今年3月曾表示，受到與合作夥伴打造的中高端車型推動，今年華為車BU預計實現轉虧為盈，4月能夠開始良性正向發展，他當時透露，華為智選車業務已經轉虧為盈。

華為車BU成立於2019年5月，定位為智慧網聯汽車增量組件供應商，目前華為車BU業務有三種，分別為傳統零組件模式、HI（Huawei Inside）模式和智選車業務，華為車BU曾是華為唯一虧損的業務，2023年虧損約60億元。

其中智選車業務對華為貢獻最大。華為與賽力斯、奇瑞、北汽和江淮四家汽車公司合作智選車業務，此前已更名為鴻蒙智行聯盟。

據華為披露數據，鴻蒙智行在2024年上半年累計交付19.4萬輛汽車，刷新華為車BU的歷史記錄。

賽力斯在本月2日宣布收購華為持有的多項問界系列商標和相關外觀設計專利，交易總額達到25億元。第三方評估報告顯示，華為所持有的這些商標和專利價值102.33億元。

此外，在不造車的堅持下，華為與其他車企如長安汽車簽署投資 合作備忘錄，提及成立深圳引望目標公司，外界認為，透過向投資者出售股權，將幫助華為減輕財務負擔，並進一步強化此前該公司「不造車」的承諾，而華為車BU要持續獲利，引望公司的未來十分關鍵。