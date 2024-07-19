我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

英國「金融時報」：中國將強制審查AI大模型

記者謝守真／綜合報導

據英國「金融時報」報導，中國政府擬對人工智慧AI）大模型實施強制審查，用以確保系統體現社會主義核心價值觀。

報導引述知情人士表示，中國網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴、月之暗面（Moonshot）和零一萬物（01.AI）等大型科技公司和人工智慧新創公司，參與政府的人工智慧大模型的強制性審查。

消息指出，除了測試對一系列問題的答案，審查工作還包括批量測試大語言模型對一系列問題的回答和其他安全流程，其中許多涉及中國的政治敏感性問題。

報導還引述一家位於杭州的AI公司指稱，中國網信辦有「專門團隊」負責進行上述測試，他們會到公司辦公室並進行審核。該公司續指，其第一次審查未能通過，但原因不明，後續與同行溝通及花費數月時間研究調整後，第二次終於通過。

鑑於中國當局嚴格的審批過程，報導進一步提到，中國人工智慧公司被迫使迅速學會如何把正在建立的大型語言模型審查做到「最好」。北京一名AI新創公司員工稱，公司的基礎模型在回答問題時「十分不受約束」，所以進行安全過濾極為重要。而要進行安全過濾，首先要把被認為有問題的資訊，從用來訓練的數據中剔除，並建立敏感關鍵字資料庫。

經實際檢查，大多數中國的聊天機器人都會拒絕某些敏感話題，如發生於1989年6月4日的「天安門事件」。還有業內人士透露，Moonshot的聊天機器人Kimi拒絕大多數與習近平相關的議題。

人工智慧 AI 天安門

上一則

中國考慮大幅降息 分析稱難救經濟

下一則

台積法說：成長強勁 上修財測

延伸閱讀

語感好、語言能力佳有利AI應用 人文學科不孤單

語感好、語言能力佳有利AI應用 人文學科不孤單
台大生成式AI課程千人搶修 近二百學生來自文學院

台大生成式AI課程千人搶修 近二百學生來自文學院
營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線

營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線
9.11比9.9大？中媒實測簡單數學題 近七成AI大模型翻車

9.11比9.9大？中媒實測簡單數學題 近七成AI大模型翻車

熱門新聞

Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
美國傳出6月通膨降溫的好消息，強化市場對聯準會（Fed）9月降息的預期，卻觸動大型科技股11日重挫，特斯拉、輝達（Nvidia）等「七大巨頭」市值合計蒸發將近6,000億美元。（美聯社）

CPI降溫利多為何害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

2024-07-12 08:21
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元