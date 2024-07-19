中國考慮大幅降息 分析稱難救經濟

近期，有觀點認為，中國央行 應大幅降息，卻猶豫不決，導致實際利率 居高不下，建議央行大幅下調名義利率至少70BP（基點）。不過，金融從業者、上海金融與發展實驗室特聘高級研究員周瓊對此表示，主動大幅降低政策利率可能並非目前中國經濟問題的解決之道。

中新社報導，從建議降息的理由看，包括刺激投資 和消費、減輕債務人利息負擔、刺激股市等，但周瓊指出，要實現上述目的，降息的積極效果並不大，且要看到其產生的負作用。

周瓊表示，從投資領域看，中國房地產市場還處於調整之中，當前房地產總量過剩，需要刺激消費、消化庫存、保證已預售的在建房產交樓。基礎設施投資能快速拉動GDP，但隨之而來的是債務，地方政府和城投公司承擔了大部分的城市基礎設施建設職責，也形成了巨大債務。地方債務風險壓力仍大，有待化解。

「供給不足的領域當然有，從醫療健康，到安全的食品。但這些都不是降利率能解決的。」周瓊說。

從消費領域看，周瓊指出，目前中國居民加槓桿的空間有限。雖然中國居民儲蓄率高，但中國社會保障程度還低於發達國家，居民需更多預防性儲蓄。她也直言，如果經濟未能向好，央行會視經濟和金融市場情況繼續調低利率，但在目前較低的名義利率水平下，下行空間也比較有限。如果經濟有好轉信號，利率也可能反彈。