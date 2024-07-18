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WTO審查中國貿易政策：財政支持整體缺乏透明度

記者陳湘瑾／即時報導
世界貿易組織指出，由於中國「整體缺乏透明度」，無法清楚該國對電動車、鋁和鋼鐵生產等關鍵工業部門的財政支持情況。圖為湖北武漢一家車廠的自動化焊裝生產線。（新華社）
世界貿易組織指出，由於中國「整體缺乏透明度」，無法清楚該國對電動車、鋁和鋼鐵生產等關鍵工業部門的財政支持情況。圖為湖北武漢一家車廠的自動化焊裝生產線。（新華社）

世界貿易組織（WTO）17日發布報告指出，由於中國「整體缺乏透明度」，無法清楚該國對電動車、鋁和鋼鐵生產等關鍵工業部門的財政支持情況。報告特別指出，無法確定中國政府資金的規模，這些資金據稱正在利用公共資源對關鍵行業進行股權投資。

據路透和美國之音報導，WTO指出，中國在2021年至2024年審查期間向各個行業提供財政支持和激勵措施，但沒有提供足夠資訊讓WTO清楚瞭解這些計劃，報告稱「中國政府提供的支持整體缺乏透明度，可能導致一些人認為某些行業產能過剩的爭論」，並列舉從半導體到造船等一系列行業。

美國、澳洲、英國和歐盟等西方國家則藉此機會批評中國產業政策。美國常駐WTO副代表比斯比（David Bisbee）表示，中華人民共和國進一步推行國家主導的非市場經濟方式，損害美國和其他國家，以及新興和發展中經濟體的工人和企業。

歐盟駐WTO大使馬查多（Aguiar Machado）則指出，中國財富不斷增長，應避免利用其作為WTO「發展中國家」的身分來獲得針對較貧窮國家的優惠待遇。

作為審查的一部分，北京在提交給WTO的一份文件中表示，既遵守WTO規則，也遵守2001年加入WTO時做出的承諾。中國方面補充，願意就工業補貼和促進發展進行討論，但應該明確界定，以防止對國家干預或產業政策泛泛而談。

本次發布的173頁評估報告是WTO對中國貿易政策審查的一部分，WTO的166個成員國每隔幾年都要接受審查。中國上一次接受審查是在2021年，WTO報告稱，中國在那之後於全球經濟和貿易中的重要性已進一步凸顯。

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