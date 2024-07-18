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川普說收「保護費」台股蒸發7145億台幣

記者崔馨方／綜合報導

共和黨總統候選人川普一席「台灣要美國保護，應該付保護費」言論，引爆17日台股賣壓大舉出籠，加上外資大賣台股303.8億元台幣(9.35億美元)且台指期壓低結算，衝擊指數開低走低，終場重挫227點收23,769點，成交金額5600億台幣(172億美元)，單日市值蒸發7145億(228億美元)。

美股16日大漲，市場原預期會激勵17日台股走強，未料川普接受媒體專訪時直言「台灣搶走所有晶片業務，還要美國提供保護，台灣應該要付錢」，瞬間引爆市場負面及恐慌情緒驟升。

影響所及，17日台股開盤即殺低169點，空頭氣焰擴張，盤中指數一度大跌346點，直至收盤前15分鐘跌點才收斂，終場仍大跌0.9%，摜破10日線支撐，集中市場總市值單日蒸發7145億元台幣。

盤面上電金表現疲弱，傳產接棒演出，其中尤以塑膠類股大漲3.2%最強勢，化學、營建、線纜等也都漲逾1%；族群中，半導體、AI、航運等表現弱勢；千金股跌多漲少，力旺跌6%最弱，M31漲4.2%最突出，仍為17檔不變。

反觀櫃買指數逆勢上漲1.32點收281.21點，漲幅0.4%，盤中一度上衝至282.32點，攀24年來波段新高，顯見市場多頭情緒仍在，買盤「棄大從小」，轉進中小型股避險。如在櫃買「富櫃50指數」中，廣運收漲停表現最強勁，M31、大樹、華星光、精材、弘塑也有3%-4%漲幅。

集中市場三大法人合計賣超414.8億元台幣。其中，外資賣超303.8億元台幣，連四日賣超；投信買超41.2億元台幣，連13買；自營商賣超152.2億元台幣，連九日賣超。

八大公股行庫不但未進場護持，反而與外資同站賣方，賣超86.7億元台幣，由買轉賣。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，17日台股走弱主因，除川普質疑是否保衛台灣的相關言論，引發市場恐慌，連帶大型權值股難以撐盤，且適逢台指期結算，過往外資布局不少空單，眾多不利因素造成台股震盪疲軟。

不過，市場也無需因川普言論過度恐慌。由於距離美國總統大選剩約三個多月，兩岸關係議題多年來難解，因此無論美國總統誰當選，政治上必然需經歷一段協調過程，AI仍是主流趨勢，長期而言偏多不變。

台股 川普 美國總統大選

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