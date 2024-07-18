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華為Pura 70手機出貨旺 挑戰蘋果

記者林宸誼／綜合報導
華為Pura 70全系出貨量大增，預計今年出貨量將突破1000萬支。（路透資料照片）
華為Pura 70全系出貨量大增，預計今年出貨量將突破1000萬支。（路透資料照片）

華為內部相關人士透露稱，華為Pura 70全系列新機出貨量對比P 60系列大幅增長，分析師預計，今年出貨量將突破1000萬支，成為蘋果iPhone系列在中國市場的主要競爭對手。

華為旗艦機型Pura 70系列在今年4月18日開售，首發共四款，Pura 70 Ultra售價人民幣9999元起，Pura 70 Pro售價人民幣6499元起，Pura 70 Pro+人民幣7999元起售，Pura 70人民幣5499元起。

Pura 70機型搭載海思麒麟9000S1 5G SoC晶片，其餘三款機型（Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra）均搭載海思麒麟9010 5G SoC晶片。

華為Pura 70系列新品上架後，延續Mate 60系列的火熱行情。市場調查機構TechInsights分析師表示，Pura 70系列預計將在2024年出貨超過1000萬支，成為蘋果iPhone 15和16系列的主要競爭對手之一。

TechInsights此前報告指出，Mate 60 Pro系列在中國發售後五個月內（2023年8月至12月）的出貨量為620萬支，超越歷代Mate。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤之前也曾發布預測，如果手機庫存回補需求強勁，Pura 70系列出貨量甚至有望增長到1,300至1,500萬支。

根據Canalys先前發布的2024年第1季中國智慧手機市場調查報告，華為時隔13個季度，重奪中國市場第一，出貨量較去年同期暴增70%。

如今看來，華為手機已經走過了艱難歲月，強勢回歸。

值得注意的是，最近華為常務董事、終端BG董事長余承東也提到華為在手機市場的回歸，指出華為的努力和堅持得到了市場的認可。近期，市場調研權威機構W14-W26發布了一份關於2024年第2季中國手機市場的報告，其中華為的增長率最為顯著，達到了驚人的42.53%。

華為 晶片 5G

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