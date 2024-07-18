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京津冀進出口金額 比去年增4.6%

財經新聞組／綜合報導

根據北京海關消息，今年上半年京津冀地區進出口2.54兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4.6%。

中新社報導，上半年，京津冀地區進出口占中國全國進出口總值的12%。其中，出口6738.7億元，增長6.4%；進口1.87兆元，增長3.9%。北京地區進出口1.83兆元，占京津冀地區外貿總值的72%，上拉京津冀地區外貿增速2.6個百分點，拉動作用最強。

京津冀協同發展加速推進，促進外貿增長的積極因素加速聚集。據介紹，今年以來，京津冀地區月度進出口屢創歷史新高。除2月份受春節因素影響外，其它各月京津冀地區進出口保持同比增長，規模均創歷史同期新高。 　　

近年來，京津冀地區外貿轉型升級加速。今年上半年，一般貿易方式占京津冀地區出口總值的79.6%，較去年同期提高3.8個百分點，較2014年同期提高26.3個百分點。 　　

新興產業拉動出口增長。上半年，京津冀地區新一代資訊技術、醫藥健康、航空航天、汽車產業相關產品出口分別增長18.3%、16%、17.3%、54.6%。

上述產業相關產品出口，合計占京津冀地區同期出口總值的18.6%，較去年同期提高4.1個百分點；合計上拉京津冀地區出口整體增速5.3個百分點，成為推動出口增長的主力軍。

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