煤電低碳化改造 中國發改委列時程

中國國家發展改革委、國家能源局16日公布「煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）」，明確到2025年和2027年，煤電低碳化改造建設項目度電碳排放，分別較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、50%左右。

中新社報導，中國國家發展改革委有關負責人介紹，近年來，中國積極推進煤炭清潔高效利用，大力發展可再生能源，加快能源綠色低碳轉型取得積極成效。但受可再生能源電力隨機性、波動性影響，煤電仍將在一定時期內發揮能源安全保障作用。對標天然氣 發電機組碳排放水平，加快煤電低碳化改造建設，是推動能源綠色低碳發展、助力實現碳達峰碳中和目標的重要舉措。

具體而言，此次行動方案按照2025、2027年兩個時間節點，提出了煤電低碳化改造建設工作的目標。

到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。

到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。