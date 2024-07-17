歐盟可能調降福斯及寶馬中國製電動車關稅

BMW在中國生產電動車Mini。(美聯社)

歐盟 已開始對中國進口電動車 加徵暫時性反補貼關稅 。路透社引述消息報導，歐盟執行委員會已向德國福斯及寶馬汽車表示，可能會考慮下調它們在中國製造的電動車進口關稅。

歐盟7月5日起對中國進口電動車加徵暫時性關稅，為期最長4個月，稅率最高為37.6%。

路透社16日報導，寶馬（BMW）的中國製電動車Mini和福斯（Volkswagen）的Cupra Tavascan並不是歐盟就中國電動車反補貼調查的樣本分析範圍，這意味著它們自動需繳付最高關稅率。

報導表示，歐盟執委會（European Commission）願意將該兩間車廠歸類為採取合作態度，將它們在中國製的進口電動車關稅率下調至20.8%。

如果相關考慮最終落實，這將是歐盟在電動車關稅問題上首次達成早期妥協。歐盟向中國製進口電動車加徵關稅，被指會損害歐洲一些頂級汽車製造商的利益，因為它們在中國生產電動車後再進口到歐盟。

報導表示，歐盟仍未作最終決定，福斯及寶馬沒有回應置評請求。

目前歐盟向中國製進口電動車加徵的暫時性關稅，包括中國電動車大廠比亞迪被加徵17.4%關稅、吉利加徵19.9%，採取合作態度的其他企業加徵20.8%，國營的上海汽車集團和其他不配合歐盟調查企業，則被加徵最高的37.6%關稅。

歐盟在今年稍晚將決定是否正式加徵關稅，若歐盟最後決定加稅，將會連續5年課徵。