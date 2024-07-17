我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

歐盟可能調降福斯及寶馬中國製電動車關稅

中央社台北17日電
BMW在中國生產電動車Mini。(美聯社)
BMW在中國生產電動車Mini。(美聯社)

歐盟已開始對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅。路透社引述消息報導，歐盟執行委員會已向德國福斯及寶馬汽車表示，可能會考慮下調它們在中國製造的電動車進口關稅。

歐盟7月5日起對中國進口電動車加徵暫時性關稅，為期最長4個月，稅率最高為37.6%。

路透社16日報導，寶馬（BMW）的中國製電動車Mini和福斯（Volkswagen）的Cupra Tavascan並不是歐盟就中國電動車反補貼調查的樣本分析範圍，這意味著它們自動需繳付最高關稅率。

報導表示，歐盟執委會（European Commission）願意將該兩間車廠歸類為採取合作態度，將它們在中國製的進口電動車關稅率下調至20.8%。

如果相關考慮最終落實，這將是歐盟在電動車關稅問題上首次達成早期妥協。歐盟向中國製進口電動車加徵關稅，被指會損害歐洲一些頂級汽車製造商的利益，因為它們在中國生產電動車後再進口到歐盟。

報導表示，歐盟仍未作最終決定，福斯及寶馬沒有回應置評請求。

目前歐盟向中國製進口電動車加徵的暫時性關稅，包括中國電動車大廠比亞迪被加徵17.4%關稅、吉利加徵19.9%，採取合作態度的其他企業加徵20.8%，國營的上海汽車集團和其他不配合歐盟調查企業，則被加徵最高的37.6%關稅。

歐盟在今年稍晚將決定是否正式加徵關稅，若歐盟最後決定加稅，將會連續5年課徵。

歐盟 電動車 關稅

上一則

女股神伍德：特斯拉股價可十倍翻 獲Robotaxi帶旺

下一則

利息收入降低+準備金提撥增 美商銀Q2獲利減

延伸閱讀

瑞銀：美國若課60%關稅 中國GDP恐腰斬 人民幣重貶

瑞銀：美國若課60%關稅 中國GDP恐腰斬 人民幣重貶
假如川普當選….瑞銀：美徵60%關稅將使中經濟增長減半

假如川普當選….瑞銀：美徵60%關稅將使中經濟增長減半
歐盟加徵中電動車關稅 路透：德國擬投棄權票

歐盟加徵中電動車關稅 路透：德國擬投棄權票
毛澤東喜愛汽車品牌「紅旗」進軍歐洲 將推2款電動車

毛澤東喜愛汽車品牌「紅旗」進軍歐洲 將推2款電動車

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

2024-07-09 13:42

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」