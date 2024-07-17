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小米小折疊機 將於19日亮相

記者林宸誼／綜合報導

小米公司16日宣布，將於7月19日晚7時舉辦董事長雷軍的年度演講會，並發布演講海報。值得注意的是，雷軍這次的海報上提前洩露了新機，可以看出他手持的正是小米MIX Flip，這是小米史上首款小折疊手機。

緊接著7月26日中午，MIX Flip將在台灣發表。

快科技報導，按照往年慣例，年度演講會發表重磅旗艦產品，新品包括小米MIX Fold 4、MIX Flip、Redmi K70至尊版。

在海報中，雷軍右手緊握著的就是小米MIX Flip，可看到機身側邊有LEICA字樣，也證明小米MIX Flip也將擁有與徠卡聯合調校的影像。

小米MIX Flip將搭載八核的Snapdragon 8 Gen3處理器，至少配備12GB記憶體，運行基於Android 14的澎湃OS系統。

小米 Mix Fold 4將配備5000萬畫素主鏡頭，同時搭配一個1200萬畫素超廣角鏡頭、一個具有二倍光學變焦的6000萬畫素素長焦相機，以及一個有五倍光學變焦的1000萬畫素潛望式長焦相機。

雷科技報導，對於自家的首款小折疊屏產品，小米仍然延續自己擅長的打法，以高出平均水準的配置和性能來形成競爭優勢。作為對比，三星目前在售的最新款小折疊Galaxy Z Flip5，是Snapdragon 8 Gen2處理器。

小米 三星 Android

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